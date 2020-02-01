"الخدمات الطبية العسكرية " تعيد افتتاح قسم البصريات في عيادة الشاطئ

غزة- الرأي

أعادت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني ، امس الاول ، افتتاح قسم البصريات في عيادة الشاطئ العسكرية غرب مدينة غزة.

وحضر حفل الافتتاح اللواء جمال الجراح " أبو عبيدة" قائد قوات الامن الوطني وجيش التحرير واللواء ماهر بنات المراقب العام لوزارة الداخلية والامن الوطني وعميد طبيب محمد صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية وعميد عماد العمصي مدير جهاز الشرطة العسكرية وعميد جهاد محيسن قائد قوات الامن الوطني ومساعدي المدير العام وعدد من مداء الإدارات بالمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية.

بدوره، أكد العميد صالح، على أن المديرية العامة للخدمات الطبية تعمل بشكل مستمر على تطوير وتحسين العمل في جميع مستشفيات وعيادات ومراكز المديرية، مشيداً بدور القائمين على قسم البصريات، مبينًا أن هناك نقلة نوعية في عمل القسم من حيث الاجهزة المستخدمة والنظارات التي يتم العمل عليها والاخصائيين ذوو الخبرة والكفاءة العالية.

من ناحيته، أوضح اللواء الجراح، بتميز المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين عامة وكوادر وزارة الداخلية خاصة ، مشيدا بجهود القائمين على إعادة افتتاح الخدمات الطبية لقسم البصريات في ظل الظروف الصعبة و الحصار الراهن على أبناء شعبنا الفلسطيني مؤكدا على مضي وزارة الداخلية في مسيرتها.

وفي ختام الحفل قام الحضور بقص شريط الافتتاح وعمل جولة فى قسم البصريات وأقسام العيادة.