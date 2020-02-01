بلدية غزة تجمع وترحل 19 ألف طن من النفايات خلال العام 2019

غزة- الرأي

تمكنت بلدية غزة من جمع وترحيل نحو 190 ألف طن من النفايات الصلبة خلال العام 2019، وكنس 22 ألف كوب من أتربة الشوارع ضمن جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المدينة رغم النقص الحاد في عدد الآليات اللازمة للعمل .



وأفادت دائرة الصحة والبيئة في تقريرها السنوي أن البلدية تشغل يومياً عمل النظافة العاملين في البلدية والآليات المتوفرة لديها، بالإضافة إلى 250 عاملاً مع كاره يجرها حيوان لإنجاز عملية جمع نحو 700 طن من النفايات وترحيلها للمحطات الفرعية في الأحياء ثم يتم نقلها في نفس اليوم للمكب الرئيس شرق المدينة .



وبينت أن كمية النفايات التي وصلت للمكب الرئيس شرق المدينة بلغت نحو 250 ألف طن خلال العام 2019 منها 190 ألف طن من بلدية غزة، و 60 ألف طن من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا )، وبلديات شمال القطاع، وبلديات الزهراء، ووادي غزة، والمغراقة، والمنطقة الصناعية شرق حي الشجاعية .



وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين في المدينة إلى إتباع إرشادات النظافة المعلنة وعدم رمي النفايات في الشوارع ووضعها في أكياس محكمة الإغلاق وإخراجها في ساعات الصباح وقبل الساعة 7 صباحا، وكذلك الحفاظ على حاويات النفايات وعدم إحراقها حتى لاتتسبب بأضرار بيئية، ووضع النفايات في أماكن مخصصة وعدم رميها في جزر الشوارع .



وأكدت البلدية أنها حررت نحو 3 ألاف إخطاراً ومخالفةً خلال العام المنصرم 2019 للمتسببين في المكاره الصحية ولغير الملتزمين بنظام النظافة المتبع .



ودعت البلدية المواطنين لتقديم الشكاوي المتعلقة بالنظافة ومنها رقم الوحدة 115، وصفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )، وموقع البلدية على الإنترنت، وتطبيق البلدية على الهواتف الذكية، وتطبيق الواتس آب على الرقم 00970599815600 .



وأهابت بلدية غزة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة المناطق العامة لاسيما المتنزهات والحدائق وشاطئ البحر ووضع النفايات في الحاويات والحفاظ على المرافق العامة وحاويات النفايات وإلقاء النفايات بداخلها والتعاون مع البلدية في نشر وتعزيز ثقافة الصحة البيئية .

