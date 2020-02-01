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والأشبال الأسرى

الحركة الأسيرة تدعو للتصدي لاعتداءات الاحتلال بحق الأسيرات

01 شباط / فبراير 2020 11:09

دعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، للتصدي لاعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الأسيرات والأشبال المعتقلون في السجون.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها اليوم السبت، إن اعتداءات السجانين المتتابعة على الأسيرات تصاعدت في اليومين الأخيرين من شهر كانون الثاني 2020.

كذلك أشارت الحركة إلى تواصل الاعتداءات بحق الأسرى الأشبال، حيث يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية المشروعة في كل مناحي حياتهم الاعتقالية، ويشمل في ظل البرد الشديد، الأغطية، والحمام الساخن والألبسة، والأخطر حرمانهم من وجود ممثلين لهم من ذوي الخبرة لتنظيم حياتهم وحمايتهم.

ذكرت أن ممارسات الاحتلال السابقة يرافقها الضرب والتفتيش العاري والتهديد والوعيد ومحاولات الابتزاز والإسقاط.

وأكدت الحركة الأسيرة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الإجراءات العدوانية من إدارة سجون الاحتلال بحق أسيراتنا الماجدات وأشبالنا الأبطال، مشددة أنها على أتم استعداد وأكمل الجهوزية لنصرتهم.

ودعت المؤسسات الوطنية والسلطة والفصائل وكافة أبناء شعبنا وشخصياته ومناضليه وشرائحه، للتكاتف مع الحركة الأسيرة للدفاع عن الأسيرات والأشبال في السجون عن حقوق الأسرى في الأسر، بُغية العيش بكرامة.

وشددت الحركة الأسيرة على أنها لن تدع إدارة السجون واستخباراتها تستفرد، بالأسيرات والأشبال الأسرى، وأنها عليها مسؤولية الدفاع عنهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

 

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