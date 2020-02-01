بلدية خان يونس تنظم لقاء تدريبي لطلبة وخريجي الجامعات

غزة- الرأي

نظمت دائرة العلاقات العامة والأنشطة المجتمعية في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لقاءً تدريبيًا لطلبة الجامعات والخريجين المتطوعين بالدائرة وذلك لتعزيز مهارتهم وإكسابهم التجارب العملية للنهوض بواقعهم، بمشاركة رئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، وسكرتير دائرة العلاقات العامة أ. يحيى الأسطل.

وشمل اللقاء استعراض خدمات البلدية المختلفة والتي تهم السكان وتلبي احتياجاتهم ومن بينها قطاع الصحة العامة والنظافة والصرف الصحي والمياه، إلى جانب التطرق إلى أبرز المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمتمثلة في مشروع محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي، ومكب النفايات الدائم الذي يخدم (17) بلدية في وسط وجنوب قطاع غزة.

وشرح طاقم البلدية طبيعة عمل العلاقات العامة ووظائفها على الصعيد الداخلي والخارجي لتحسين الصورة الذهنية وفتح أفاق التعاون البناء مع كافة المؤسسات الخارجية والداخلية والمجتمع المدني لتعزيز مكانة البلدية.

وتم مناقشة دور المكتب الإعلامي للبلدية في إبراز مشاريع وبرامج وأنشطة البلدية المختلفة للرأي العام المحلي والخارجي وكذلك الدور المنوط بالعلاقات العامة والإعلام في كسب الجمهور، مع شرح تطبيقات عملية في كيفية استخدام الكاميرا الرقمية في مجال الفيديو والفوتوغرافي لتوثيق الأحداث ونقل الوقائع إلى جانب الالتزام بالمهنية وأخلاقيات العمل الإعلامي للوصول إلى شفافية العمل.