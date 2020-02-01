المجلس الأعلى للقضاء يطلع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي على انجازاته وخططه

غزة- الرأي

استعرض المستشار محمد عابد خلال استقباله لـ د. محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي والوفد المرافق له بديوانه بقصر العدل ، من خلال عرض مرئي لإنجازات المجلس خلال عام 2019 تنفيذًا لخارطة الطريق والخطة المعدة، الى جانب خطة المجلس الأعلى للقضاء لعام ٢٠٢٠م.

بحضور كل من المستشار مسعود الحشاش والمستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والمستشار اشرف فارس والمستشار أشرف نصرالله والمستشار أنور ابو شرخ وم. ماهر الرفاتي مدير المحاكم ومحمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس، وتأتي هذه الزيارة ضمن جدول أعمال لجنة متابعة العمل الحكومي للاطلاع والمتابعة والمعايشة مع المؤسسات الحكومية والتأكيد على تجويد الخدمات بشكل عام والقضائية بشكل خاص فيما يحقق إقامة العدل وتقصير أمد التقاضي والأمن للمواطنين.

بدوره، أكد معالي الدكتور محمد عوض أن النهوض بالقضاء وتحقيق العدالة يعني أن المواطن أكثر أمنًا وارتياحًا ومن هنا تنبع أهمية التطور المستمر والمتواصل للنهوض بالقضاء وتجويد العمل القضائي لتحقيق أمن ورضا المواطن.

من ناحيته ،بين المستشار عابد حجم الإنجازات التي تحققت على الجوانب الادارية والقضائية والتدريب والتطوير والتوسع الذي تم خلال العام المنصرم في المحاكم وأهمية التوسع لممارسة الوظيفة القضائية.

هذا وقد قام الوفد بصحبة المستشارين قضاة المحكمة العليا بجولة تفقدية في دوائر وأقسام قصر العدل لاسيما دائرة التنفيذ والأرشيف المركزي للاطلاع على آخر المستجدات والتطورات التي جرت في الدوائر والأقسام وحجم الأعباء والجهود المبذولة عقب النقل من المقر القديم في اليرموك لقصر العدل خلال العام المنصرم، وحجم الاحتياج المُلح من الكادر البشري الإداري .