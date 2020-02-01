شهيد وإصابتان في انفجار عرضي وسط غزة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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01 شباط / فبراير 2020 08:20
غزة- الرأي:
استشهد مواطن وأصيب اثنين آخرين مساء اليوم السبت في انفجار عرضي وقع في منزل وسط مدينة غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن استشهاد أحد المواطنين وإصابة اثنين آخرين في انفجار عرضي.
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نعم وبكل تأكيد
لا ، مطلقا لن تتم
لا أدري
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