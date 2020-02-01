شهيد وإصابتان في انفجار عرضي وسط غزة

غزة- الرأي:

استشهد مواطن وأصيب اثنين آخرين مساء اليوم السبت في انفجار عرضي وقع في منزل وسط مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن استشهاد أحد المواطنين وإصابة اثنين آخرين في انفجار عرضي.