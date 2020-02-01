وكالة الرأي الفلسطينية حماس: صفقة ترامب وصفة لتفجير المنطقة وكالة الرأي الفلسطينية الاتصالات تنشر تنويهًا هامًا بشأن صرف المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تغلق الطرقات المؤدية إلى حدود القطاع وكالة الرأي الفلسطينية المالية لـ"الرأي": عجز 40% بالغاز ووعود بإدخال كميات منه غداً وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة القسطل" أ" للبنين توزع ملصق لخارطة فلسطين على طلابها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً شرق قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية الأسير حسن عمارنة من زبوبا يدخل عامه الـ19 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية "القضية الفلسطينية" تخطت 2019 بأحداث مفصلية وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يطلع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي على انجازاته وخططه
أخبار » الأخبار الفلسطينية

شهيد وإصابتان في انفجار عرضي وسط غزة

01 شباط / فبراير 2020 08:20

غزة- الرأي:

استشهد مواطن وأصيب اثنين آخرين مساء اليوم السبت في انفجار عرضي وقع في منزل وسط مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن استشهاد أحد المواطنين وإصابة اثنين آخرين في انفجار عرضي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟