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أخبار » الرياضة و الملاعب

ميسي يسجل هدفا بعد مجهود خرافي ضد مالاجا

02 شباط / فبراير 2020 08:08

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

عاش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل موسم فى تاريخه مع برشلونة 2011-12 حيث أنهى هذا الموسم بتسجيل عددا خرافيا من الأهداف وصل إلى 91 فى كل المسابقات، فى رقم يصعب على أى لاعب كرة قدم تحقيقه أو تخطيه من بعده.

إحدى المباريات التى تألق خلالها ميسي بشكل كبير هى التى جمعت فريقه ضد مالاجا ملعب الأخير في الدور الثاني من الليجا وقد انتهت بفوز البارسا بنتيجة 4-1 وقد سجل ميسي هاتريك خلال هذا اللقاء.

أحد أهداف ميسي وهو الرابع كان رائعا، وربما الأفضل له في هذا الموسم، حيث ركض مسافة كبيرة وراوغ اكثر من لاعب وانفرد بالحارس ليضعها في الزاوية البعيدة بشكل رائع.

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