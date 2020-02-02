النجم الساحلي يتصدر والأهلي يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي أبطال أفريقيا

تأهل فريقا النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما احتلا المركزين الأول والثاني على الترتيب في المجموعة الثانية من البطولة.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الهلال السوداني 1-1، في حين فاز النجم الساحلي على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي 2-صفر، السبت في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

وعلى ملعب الهلال السوداني، تعادل الأهلي مع الهلال 1-1 في مباراة أوقفها الحكم المغربي رضوان جيد في الدقيقة 75، بسبب دخول عدد من مشجعي الهلال لأرضية ملعب الجوهرة الزرقاء الذي استضاف المباراة، قبل استئنافها بعد سيطرة الأمن على الموقف.

تقدم الأهلي بهدف سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 48، وتعادل عبد الرزاق عمر للهلال في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأصبح الهدف الذي سجله أفشة هو الهدف الأول الذي يسجله الأهلي في مرمى الهلال السوداني على أرضه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، ورفع الهلال رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث.

وعلى الملعب الأولمبي بسوسة، فاز النجم الساحلي على بلاتينيوم بهدفين نظيفين سجلهما كريم العريبي ومالك بعيو في الدقيقتين 48 و72.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بلاتينيوم عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على تويتر أنه لأول مرة يتأهل 8 أبطال سابقين لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حيث أكمل الأهلي عقد المتأهلين وهو صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقبها برصيد 8 ألقاب، يليه الزمالك ومازيمبي (5 ألقاب)، والترجي (4 ألقاب) والرجاء البيضاوي (3 ألقاب) والوداد البيضاوي (لقبان) وكل من النجم الساحلي وصن داونز الجنوب أفريقي بلقب واحد.