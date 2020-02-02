وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية 5 علامات تدل أنك لا تتناول السعرات الحرارية الكافية لجسمك وكالة الرأي الفلسطينية طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية أغرب الاستخدامات العلاجية لخل التفاح وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تحضر ميزة جديدة فى تطبيق الترجمة الخاص بها.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية تويتر يطرح ميزة جديدة لمتابعة الردود على التغريدات وكالة الرأي الفلسطينية آبل تغلق متاجرها في الصين وكالة الرأي الفلسطينية وولفرهامبتون ينتزع التعادل من مان يونايتد في أولد ترافورد وكالة الرأي الفلسطينية النجم الساحلي يتصدر والأهلي يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي أبطال أفريقيا وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يسجل هدفا بعد مجهود خرافي ضد مالاجا
أخبار » الرياضة و الملاعب

وولفرهامبتون ينتزع التعادل من مان يونايتد في أولد ترافورد

02 شباط / فبراير 2020 08:12

1
1

فرط مانشستر يونايتد في فرصة ثمينة للاقتراب من المربع الذهبي بتعادله السلبي المخيب على ملعبه مع ضيفه وولفرهامبتون في الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقهقر يونايتد إلى المركز السادس خلف شيفيلد يونايتد الذي فاز على مضيفه كريستال بالاس 1-صفر، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة متقدما بنقطة واحدة أمام مان يونايتد وخلف تشلسي الرابع بخمس نقاط.     

وأجبر وولفرهامبتون مضيفه مان يونايتد على الخروج متعادلا ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط (35 نقطة) ويحتل الأول المركز السابع بفارق الأهداف خلف يونايتد. 

وسجل هدف الفوز لشيفيلد يونايتد لاعب كريستال بالاس فيسنتي باناديرو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58.       

وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.   

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟