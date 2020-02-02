وولفرهامبتون ينتزع التعادل من مان يونايتد في أولد ترافورد

فرط مانشستر يونايتد في فرصة ثمينة للاقتراب من المربع الذهبي بتعادله السلبي المخيب على ملعبه مع ضيفه وولفرهامبتون في الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقهقر يونايتد إلى المركز السادس خلف شيفيلد يونايتد الذي فاز على مضيفه كريستال بالاس 1-صفر، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة متقدما بنقطة واحدة أمام مان يونايتد وخلف تشلسي الرابع بخمس نقاط.

وأجبر وولفرهامبتون مضيفه مان يونايتد على الخروج متعادلا ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط (35 نقطة) ويحتل الأول المركز السابع بفارق الأهداف خلف يونايتد.

وسجل هدف الفوز لشيفيلد يونايتد لاعب كريستال بالاس فيسنتي باناديرو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58.

وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.