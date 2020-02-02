آبل تغلق متاجرها في الصين

قالت شركة آبل السبت إنها قررت إغلاق جميع متاجرها الرسمية ومكاتبها في الصين حتى تاريخ 9 فبراير/شباط الجاري، بعد تصاعد المخاوف من تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 259 شخصا.

وقالت آبل في بيان، "بسبب الحذر الشديد وبناء على أحدث نصيحة من خبراء صحة بارزين، فإننا نغلق جميع مكاتبنا ومحلاتنا ومراكز الاتصال التابعة لنا في البر الرئيسي للصين حتى 9 فبراير/شباط". وأضافت الشركة أنها تتطلع إلى إعادة فتح المتاجر "في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أغلقت شركة آبل ثلاثة متاجر في الصين بسبب المخاوف من انتشار الفيروس، لتنضم إلى عدد من تجار التجزئة الأجانب، بما في ذلك شركة ستاربكس وشركة ماكدونالدز أغلقت متاجرها مؤقتا، كإجراء وقائي.

وفي الوقت نفسه، دعت شركات متعددة الموظفين في الصين إلى العمل من منازلهم والتوقف عن السفر غير الضروري للعمل في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

يشار إلى أن الشركات بالصين تستعد في مثل هذا الوقت من كل عام للعودة إلى عملياتها الطبيعية بعد نهاية عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر أسبوعا.

ولا تزال آبل تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصين في مبيعات الهواتف الذكية وكذلك لسلسلة التوريد والتصنيع. وقد علقت مصانع متعددة في مقاطعة هوبي، الإنتاج مؤقتا بسبب الفيروس.

وفي كلمته الأخيرة عند الإعلان عن الأرباح، قال المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، إن الشركة تعمل على وضع خطط تخفيف للتعامل مع خسائر الإنتاج المحتملة من مورديها في ووهان، وهي المدينة التي بدأ فيها تفشي الفيروس، كما أنها موطن العديد من موردي آبل.