وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية 5 علامات تدل أنك لا تتناول السعرات الحرارية الكافية لجسمك وكالة الرأي الفلسطينية طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية أغرب الاستخدامات العلاجية لخل التفاح وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تحضر ميزة جديدة فى تطبيق الترجمة الخاص بها.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية تويتر يطرح ميزة جديدة لمتابعة الردود على التغريدات وكالة الرأي الفلسطينية آبل تغلق متاجرها في الصين وكالة الرأي الفلسطينية وولفرهامبتون ينتزع التعادل من مان يونايتد في أولد ترافورد وكالة الرأي الفلسطينية النجم الساحلي يتصدر والأهلي يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي أبطال أفريقيا وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يسجل هدفا بعد مجهود خرافي ضد مالاجا
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تويتر يطرح ميزة جديدة لمتابعة الردود على التغريدات

02 شباط / فبراير 2020 08:14

1
1

طرحت شركة تويتر تغيير جديد في تطبيق شبكتها الاجتماعية على منصة iOS وذلك لمستخدمي أيفون، والذي يجعل المحادثات أسهل في المراجعة والاشتراك، حيث قالت الشركة: "إن التغيير في تصميم التطبيق، والذي لا يتطلب تحديث التطبيق، هو في ميزة الارتباطات في الخط الزمني لتويتر التي لا تقدم أداء جيدا في التمييز بين التغريدات القياسية والردود عليها".

وبحسب موقع engadget الأمريكى فقد أشارت الشركة إلى أن التغيير يرسم خطا واضحا بين التغريدة الأصلية والردود عليها، حيث تظهر تلك الردود بمقدار إزاحة معين، وتكون متصلة معا عبر سلسلة من الخطوط الرأسية والأفقية، مما يجعل المحادثة عبر "تويتر" تظهر بشكل فعال في هيئة شبكة من الملاحظات المترابطة.

وكان تويتر قد استعرض الميزة الجديدة في وقت سابق عبر تطبيقها التجريبي "twttr" خلال موسم الربيع من العام الماضي، فيما ستعرض الميزة فقط تشبيكات الردود من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم على المنصة الاجتماعية، كما أكدت الشركة أن التصميم الجديد يسهّل من رؤية من يرد على من، ومن ثم الانضمام إلى المحادثات ذات الصلة، معربة عن أملها في أو يؤدي التصميم الجديد إلى تشجيع المستخدمين على الرد على التغريدات والانضمام إلى المحادثات بشكل أكبر بدلا من تجاوز الخط الزمني فحسب.

على جانب آخر، أعلن تويتر أمس أنه سيقوم بتوجيه المستخدمين إلى المعلومات الحكومية الرسمية، عند البحث عن فيروس كورونا، وقال موقع التغريدات إن الأداة كانت جزءًا من الجهود لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى أولئك الذين يبحثون عنها ومنع انتشار المعلومات الخاطئة، فعند البحث عن مصطلح "فيروس كورونا" على الموقع، يتم تزويد المستخدمين برابط إلى موقع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية وحساب تويتر الرسمى الخاص به، حيث يتم إصدار تحديثات رسمية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فقال تويتر إن الأداة تم تقديمها استجابةً للمناقشات المتزايدة عبر الإنترنت حول تفشى الفيروس، إذ قال مات هانكوك وزير الصحة البريطانى: "السلامة العامة على رأس أولوياتنا وبما أن هذا الوضع سريع التطور، فمن الأهمية أن يتمكن الجميع من الوصول إلى معلومات موثوقة ودقيقة عن فيروس كورونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟