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جوجل تحضر ميزة جديدة فى تطبيق الترجمة الخاص بها.. تعرف عليها

02 شباط / فبراير 2020 08:15

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تعمل جوجل حالياً على تطوير ميزة جديدة فى تطبيقها الخاص بالترجمة Google Translate app على نظام الأندرويد، وذلك بإضافة خاصيّة الترجمة الفورية والمباشرة من الصوت إلى نصوص مكتوبة بأى لغة يختارها المستخدم، فيما كشفت جوجل أن تلك الميزة ما زالت فى مرحلة النموذج الأولى، لكنها قدّمت بعض التفاصيل المتعلقة بها والتكنولوجيا المستخدمة فى تطويرها خلال مؤتمر علمى عقدته فى مكاتبها فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مؤخراً.

وبحسب موقع الرؤية الإماراتى، فقد رجحت جوجل أن هذه الخاصية تحتاج إلى الاتصال بشبكة الإنترنت من أجل تقديم الترجمة المباشرة، كما أنها ستتيح للمستخدم تسجيل مادة صوتية بالكامل قبل ترجمتها، وستكون قادرة على تصنيف الجمل واستخدام علامات الترقيم فى الأماكن المناسبة تسهيلاً على المستخدم.

على جانب آخر تعاونت جوجل مع منظمة الصحة العالمية من خلال إطلاق تنبيه SOS مخصص لفيروس كورونا، حيث سيقوم محرك البحث بتحديد أولويات المعلومات الخاصة بالفيروس من منظمة الصحة العالمية، بما فى ذلك نصائح الأمان وتحديثات منظمة الصحة العالمية على انتشار الفيروس وكيفية الحفاظ على السلامة، وسيتم عرض المعلومات لأي شخص يبحث عن معلومات حول فيروس كورونا مع موارد من منظمة الصحة العالمية فى أعلى صفحة النتائج.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توفر تنبيهات SOS من جوجل الأولوية لمصادر المعلومات الموثوقة بسرعة للمساعدة في تزويد الأشخاص بمعلومات مهمة حول حالة طوارئ عامة، وسيعرف مستخدمي جوجل أن التنبيه نشط بسبب مربع تنبيه SOS الذي يظهر في أعلى الصفحة، ويمكن للمستخدمين أيضًا الضغط فوق رمز المشاركة على شكل سهم أعلى تنبيه SOS لمشاركة رابط بحث Google الخاص بفيروس كورونا إلى فيس بوك أو تويتر أو في رسالة بريد إلكتروني.

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