5 علامات تدل أنك لا تتناول السعرات الحرارية الكافية لجسمك

السعرات الحرارية من الأشياء الأساسية التى تحتاج إلى ملاحظتها، لقياس هل يتناول الجسم ما يكفي منها أم لا، وسواء كنت تحاول التخلص من الكيلوجرامات الزائدة أو الحفاظ على وزنك الحالي، فإن عدد السعرات الحرارية مهم في جميع الحالات، حيث تؤثر كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها في اليوم على وزنك ومستوى لياقتك وطاقتك للقيام بالأعمال اليومية، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 علامات تدل على أنك لا تتناول ما يكفى من السعرات الحرارية.

ومع تزايد الاهتمام بالحفاظ على وزن صحي، يحاول الناس باستمرار خلق عجز في السعرات الحرارية، متجاهلين حقيقة أنه حتى تناول الوجبة الخفيفة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة.

وتناول كميات أقل من السعرات الحرارية مرة واحدة لا يؤثر كثيرا، ولكن القيام بذلك بانتظام يمكن أن يسبب مشاكل نفسية وجسدية.

5 علامات أنك لا تتناول ما يكفى من السعرات الحرارية



تساقط الشعر

إذا لاحظت زيادة في تساقط الشعر، فهذا أمرمثير للقلق، حيث يشيرتساقط الشعر المفرط إلى أن الشخص لا يحصل على سعرات حرارية كافية، حيث أن كمية كافية من السعرات الحرارية والبروتين والبيوتين والحديد والمواد المغذية الأخرى مهمة لشعر صحي وناعم.

انخفاض المناعة

هل تشعر بكثرة الإصابة بالأمراض؟.. إذا بدأت السعال والعطس حتى مع حدوث تغير طفيف في درجة الحرارة، وأنك بحاجة إلى المزيد من الطعام فأنت تعانى من نقص المناعة ولا تتناول ما يكفى من السعرات الحرارية، ويعني الإفراط في تناول الطعام أن جسمك لا يحصل على ما يكفي من المواد الغذائية للحفاظ على نظام المناعة الصحي ومكافحة الأمراض.

الشعور بالبرد باستمرار

ترتبط السعرات الحرارية ودرجة حرارة الجسم مع بعضها البعض، حيث يحتاج جسمك إلى حرق كمية معينة من السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة، مما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية.

وعندما تأكل أقل، لا يحصل الجسم على ما يكفي من السعرات الحرارية ويكافح للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية، وهذا هو السبب في أنك قد تشعر بالبرد طوال الوقت.

المشاكل الجلدية

جفاف الجلد والتشققات وضعف الأظافر تشير إلى نقص المغذيات وبالتالى نقص السعرات الحرارية التى تتناولها، ويحدث جفاف الجلد والتشققات بسبب نقص فيتامين (هـ) يؤدي إلى مشاكل الجلد.

الشعور بالغضب

الشعور بالغضب من أعراض نقص السعرات الحرارية التى تتناولها، حيث إن تناول كميات أقل من الطعام يجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت، وتفقد التركيزوتشعر بالغضب دون أي سبب.