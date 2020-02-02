غزة- الرأي

http://alray.ps/ar/category/18

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2403 ) الأحد 2/2/2020

أخبار فلسطينية﻿

عباس يقطع كل العلاقـات مـع «تل أبيب» وواشنطـن

السلطة الفلسطينية تعلن قطع العلاقات مع «إسرائيل» وأمريكا

أبو مازن: أبلغنا إسرائيل بقطع جميع العلاقات معها بما فيها "الأمنية" ونحملهم المسئولية كدولة احتلال

أبومازن": رفضنا التواصل مع ترامب حول خطة السلام حتى لا تأول إلى "موافقة"

أبومازن: خطة ترامب للسلام تنسف القضية الفلسطينية

أبومازن: اتفاق أوسلو تم بعيدا عن الإدارة الأمريكية.. وواشنطن أعادت القضية للمربع صفر

ماذا بعد تجميد البناء الإسرائيلي 4 سنوات في المنطقة المقترحة للدولة الفلسطينية؟ كوشنر يجيب

أردوغان وهنية يؤكدان ضرورة إفشال "صفقة القرن"

أخبار إسرائيلية

متحدث إسرائيلي: إطلاق صاروخ على إسرائيل من قطاع غزة

قناة عبرية تكشف: رئيس وزراء إثيوبيا حاول عقد قمة بين نتنياهو وبن زايد

قناة عبرية: لقاء سري بين مديرة CIA وماجد فرج في رام الله

تحذيرات إسرائيلية واسعة: "صفقة القرن" توفِّر بيئة لتفجير الأوضاع

اخبار دولية

بالفيديو.. كوشنر يشرح تفاصيل خطة السلام الأمريكية على الخريطة

كوشنر: أهل غزة رهائن لدى الإرهابيين.. وخطة السلام هي السبيل لإنشاء دولة فلسطينية ذات حدود متماسكة

فيديو.. كوشنر: لو اعترف العالم العربي بإسرائيل عام 1948 كان من الممكن تجنب الصراعات

كوشنر للفلسطينيين: نحن هنا.. وإذا أردتم حل المشكلة اتصلوا بنا

أخبار عربية

رفض عربي لـ«صفقة ترمب» للسلام

السيسي يؤكد لعباس حتمية «المفاوضات المباشرة» مع إسرائيل

لاجئون فلسطينيون في سوريا مشغولون بـ«لقمة العيش»

فيصل بن فرحان: القضية الفلسطينية الأولى في السياسة الخارجية للسعودية

وزير خارجية البحرين: ندعو لدراسة خطة السلام الأمريكية.. والعمل على بدء المفاوضات بين الطرفين

وزير خارجية تونس: يجب الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس وفق قرارات الشرعية الدولية

وزير خارجية الأردن: سنكرس كل الإمكانيات من أجل الحفاظ على وضع القدس وهويتها العربية

وزير خارجية الكويت: لا مسوغ لاستمرار إسرائيل في تهديد الهوية العربية للقدس

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إسرائيل تقصف غزة وتمنع إدخال الإسمنت إليها

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

الرئيس الفلسطيني: نرفض الصفقة الأمريكية ولن أقبل بضم القدس لإسرائيل وأبلغنا تل أبيب…

فلسطينيو الداخل يتظاهرون ضد “صفقة القرن”- (صور وفيديو)

الشرق الاوسط

رفض عربي لـ«صفقة ترمب» للسلام

الخليج الإماراتية

الاحتلال يبدأ في إعداد خطط لبسـط السيـادة على غـور الأردن

الرئيس الفلسطيني يروي كواليس «أوسلو» ويكشف عن «حيلة»

الأهرام المصرية



وزير خارجية فلسطين: الاجتماع العربي الطارئ يؤسس لتحرك دبلوماسي فلسطيني أوسع ضد خطة ترامب

ننشر نص قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب بخصوص خطة ترامب للسلام

الشروق المصرية

ماذا بعد تجميد البناء الإسرائيلي 4 سنوات في المنطقة المقترحة للدولة الفلسطينية؟ كوشنر يجيب

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية



مستوطنون يهددون المواطنين بترحيلهم في الخليل فلسطين اون لاين

الاحتلال منع 9 مواطنين من السفر الأسبوع الماضي

القدس المحلية

قرار وقف استيراد المنتجات الزراعية من الضفة يدخل حيز التنفيذ

اعتقالات بالضفة

لاحتلال يستهدف موقعًا للمقاومة شمال قطاع غزة

الاحتلال يقرر وقف إدخال الأسمنت للقطاع ويقلص عدد تصاريح التجار

إعلاميون يوصون بوضع استراتيجية موحدة لمواجهة صفقة القرن

غزة: وفاة شاب متأثرًا بجروحه إثر حريق

تظاهرة حاشدة في باقة الغربية رفضًا لصفقة القرن

جامعة "النجاح" تحافظ على صدارتها فلسطينياً بتصنيف "ويبومتركس" لعام 2020

غزة: اصابة حرجة لطفل بحادث دهس

ضبط 4 مركبات غير قانونية والقبض على 23 مطلوباً للعدالة في جنين

القدس: الهيئة الإسلامية العليا ترفض "صفقة القرن" وتدعو لوضع استراتيجية لمقاومتها

الحياة الجديدة

عريقات: "صفقة القرن" هي خطة نتنياهو بغلاف أميركي

الأيام

»زيارة الوفد القيادي إلى القطاع ستبحث ترتيبات زيارة الرئيس

الاحتلال يشرع في إعداد خطط لبسط السيادة على الأغوار

موقع مستوطنة "ترسلة" المُخلاة .. محط أطماع المستوطنين ولصوص الآثار

متابعة شعبية واسعة لخطاب الرئيس: يؤسس لمرحلة جديدة ويعبّر عن نبض الشعب

وكالة صفا

70 حالة اعتقال لفلسطينيين منذ إعلان "صفقة ترمب"

منتدى الإعلاميين يُطالب وسائل الإعلام بحشد الأمة ضد "صفقة ترمب"

مظاهرة حاشدة بالدنمارك رفضًا لـ"صفقة القرن"

إعلاميون يوصون بوضع استراتيجية إعلامية وطنية موحدة لمواجهة "صفقة القرن"

وقفة علمائية بغزة رفضًا لـ"صفقة القرن"

مواجهات مع قوات الاحتلال شمالي البيرة

الشيخ: بينيت بدأ معركة تجويع شعبنا وسيعرف الرد قريبًا

مستوطنون يعتدون على مواطنين وسط الخليل

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

بينت يوجه الجيش للاستعداد لجولة تصعيد واسعة و قريبة مع غزة

عرب 48

نتنياهو يبحث ضم المستوطنات فقط.. وفرصة السلطة الأخيرة

الاحتلال يمنع إدخال الإسمنت لغزة واعتداءات بالخليل

وكالة وفا

الاحتلال يعتقل فتيين ويستدعي آخرين في الخليل

بعد تهديدات بالترحيل.. مستوطنون يعتدون على مواطنين و..

وقفة احتجاجية امام القنصليتين الأمريكية والبريطانية ..

حدث في مثل هذا اليوم