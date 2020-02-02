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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2403 ) الأحد 2/2/2020
أخبار فلسطينية
هنية «يستقر» في قطر ولا قرار بعودته لغزة
عباس يقطع كل العلاقـات مـع «تل أبيب» وواشنطـن
السلطة الفلسطينية تعلن قطع العلاقات مع «إسرائيل» وأمريكا
أبو مازن: أبلغنا إسرائيل بقطع جميع العلاقات معها بما فيها "الأمنية" ونحملهم المسئولية كدولة احتلال
أبومازن": رفضنا التواصل مع ترامب حول خطة السلام حتى لا تأول إلى "موافقة"
أبومازن: خطة ترامب للسلام تنسف القضية الفلسطينية
أبومازن: اتفاق أوسلو تم بعيدا عن الإدارة الأمريكية.. وواشنطن أعادت القضية للمربع صفر
ماذا بعد تجميد البناء الإسرائيلي 4 سنوات في المنطقة المقترحة للدولة الفلسطينية؟ كوشنر يجيب
حمدان: مشروع ترامب لن يدوم طويلاً
حماد للاحتلال: المقاومة مستمرة ولا تختبروا صبرناً أكثر من ذلك
أردوغان وهنية يؤكدان ضرورة إفشال "صفقة القرن"
أخبار إسرائيلية
متحدث إسرائيلي: إطلاق صاروخ على إسرائيل من قطاع غزة
قناة عبرية تكشف: رئيس وزراء إثيوبيا حاول عقد قمة بين نتنياهو وبن زايد
صُوَر| مسيرة لأحزاب يسارية إسرائيلية رفضاً لخطة ترامب: "نعم للسلام
قناة عبرية: لقاء سري بين مديرة CIA وماجد فرج في رام الله
تحذيرات إسرائيلية واسعة: "صفقة القرن" توفِّر بيئة لتفجير الأوضاع
جنرال إسرائيلي: حديث صفقة القرن عن نزع سلاح حماس "حلم لن يتحقق"
بعد تصريحاته عن المهاجرين من روسيا وأثيوبيا: هجوم إسرائيلي على الرئيس عباس
نتنياهو يبحث ضم المستوطنات فقط.. وفرصة السلطة الأخيرة
اخبار دولية
بالفيديو.. كوشنر يشرح تفاصيل خطة السلام الأمريكية على الخريطة
كوشنر: أهل غزة رهائن لدى الإرهابيين.. وخطة السلام هي السبيل لإنشاء دولة فلسطينية ذات حدود متماسكة
فيديو.. كوشنر: لو اعترف العالم العربي بإسرائيل عام 1948 كان من الممكن تجنب الصراعات
كوشنر للفلسطينيين: نحن هنا.. وإذا أردتم حل المشكلة اتصلوا بنا
خبير أمريكي لـ الشرق: صفقة القرن.. تفكيك جغرافية فلسطين لصالح إسرائيل
قائد فيلق القدس: موقفنا سيكون أكثر قوة في دعم المقاومة الفلسطينية
تحالف ماليزي يدعو لتظافر الجهود لوقف خطة ترمب التصفوية
أخبار عربية
رفض عربي لـ«صفقة ترمب» للسلام
السيسي يؤكد لعباس حتمية «المفاوضات المباشرة» مع إسرائيل
لاجئون فلسطينيون في سوريا مشغولون بـ«لقمة العيش»
فيصل بن فرحان: القضية الفلسطينية الأولى في السياسة الخارجية للسعودية
وزير خارجية البحرين: ندعو لدراسة خطة السلام الأمريكية.. والعمل على بدء المفاوضات بين الطرفين
وزير خارجية تونس: يجب الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس وفق قرارات الشرعية الدولية
وزير خارجية الأردن: سنكرس كل الإمكانيات من أجل الحفاظ على وضع القدس وهويتها العربية
وزير خارجية الكويت: لا مسوغ لاستمرار إسرائيل في تهديد الهوية العربية للقدس
الجامعة العربية تعلن رفض “صفقة القرن”
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل تقصف غزة وتمنع إدخال الإسمنت إليها
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط الضفة
الرئيس الفلسطيني: نرفض الصفقة الأمريكية ولن أقبل بضم القدس لإسرائيل وأبلغنا تل أبيب…
فلسطينيو الداخل يتظاهرون ضد “صفقة القرن”- (صور وفيديو)
الشرق الاوسط
هنية «يستقر» في قطر ولا قرار بعودته لغزة
الخليج الإماراتية
الاحتلال يبدأ في إعداد خطط لبسـط السيـادة على غـور الأردن
الرئيس الفلسطيني يروي كواليس «أوسلو» ويكشف عن «حيلة»
الأهرام المصرية
وزير خارجية فلسطين: الاجتماع العربي الطارئ يؤسس لتحرك دبلوماسي فلسطيني أوسع ضد خطة ترامب
ننشر نص قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب بخصوص خطة ترامب للسلام
الشروق المصرية
ماذا بعد تجميد البناء الإسرائيلي 4 سنوات في المنطقة المقترحة للدولة الفلسطينية؟ كوشنر يجيب
كوشنر: الخطة الأمريكية خطوة كبيرة لصنع السلام.. وعلى الفلسطينيين المشاركة بها
مقتل فلسطيني وإصابة 2 آخرين بانفجار غامض في غزة
حسام زكي: الطرح الأمريكي للسلام بعيد عن الحد الأدنى المقبول فلسطينيا
الغد الأردنية
العرب يرفضون “صفقة القرن” الأميركية والأردن يؤكد أن لا تغير بمواقفه تجاه القضية الفلسطينية
التعليم في القدس.. منفذ الاحتلال لتهويد المدينة
غضب وخوف من مصير غامض لعرب في إسرائيل بعد إعلان “صفقة القرن”
الشرق القطرية
قطر تؤكد على موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني
قطر تشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مستوطنون يهددون المواطنين بترحيلهم في الخليل
جيش الاحتلال يُغلق الطرق المؤدية لحدود غزة
مواجهات مع الاحتلال شمالي البيرة
عباس: رفضت استلام صفقة القرن وأبلغت نتنياهو والـ CIA بقطع العلاقات
الاحتلال منع 9 مواطنين من السفر الأسبوع الماضي
القدس المحلية
قرار وقف استيراد المنتجات الزراعية من الضفة يدخل حيز التنفيذ
لاحتلال يستهدف موقعًا للمقاومة شمال قطاع غزة
الاحتلال يقرر وقف إدخال الأسمنت للقطاع ويقلص عدد تصاريح التجار
إعلاميون يوصون بوضع استراتيجية موحدة لمواجهة صفقة القرن
غزة: وفاة شاب متأثرًا بجروحه إثر حريق
تظاهرة حاشدة في باقة الغربية رفضًا لصفقة القرن
جامعة "النجاح" تحافظ على صدارتها فلسطينياً بتصنيف "ويبومتركس" لعام 2020
غزة: اصابة حرجة لطفل بحادث دهس
ضبط 4 مركبات غير قانونية والقبض على 23 مطلوباً للعدالة في جنين
القدس: الهيئة الإسلامية العليا ترفض "صفقة القرن" وتدعو لوضع استراتيجية لمقاومتها
الحياة الجديدة
الرئيس يلقي خطابا هاما ظهر اليوم أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب
عريقات: "صفقة القرن" هي خطة نتنياهو بغلاف أميركي
الأيام
»زيارة الوفد القيادي إلى القطاع ستبحث ترتيبات زيارة الرئيس
الاحتلال يشرع في إعداد خطط لبسط السيادة على الأغوار
موقع مستوطنة "ترسلة" المُخلاة .. محط أطماع المستوطنين ولصوص الآثار
متابعة شعبية واسعة لخطاب الرئيس: يؤسس لمرحلة جديدة ويعبّر عن نبض الشعب
وكالة صفا
70 حالة اعتقال لفلسطينيين منذ إعلان "صفقة ترمب"
منتدى الإعلاميين يُطالب وسائل الإعلام بحشد الأمة ضد "صفقة ترمب"
مظاهرة حاشدة بالدنمارك رفضًا لـ"صفقة القرن"
إعلاميون يوصون بوضع استراتيجية إعلامية وطنية موحدة لمواجهة "صفقة القرن"
وقفة علمائية بغزة رفضًا لـ"صفقة القرن"
مواجهات مع قوات الاحتلال شمالي البيرة
الشيخ: بينيت بدأ معركة تجويع شعبنا وسيعرف الرد قريبًا
مستوطنون يعتدون على مواطنين وسط الخليل
وكالة الرأي الفلسطينية
مناورة لجيش الاحتلال تحاكي حربًا على عدة جبهات
حماس: صفقة ترامب وصفة لتفجير المنطقة
الاتصالات تنشر تنويهًا هامًا بشأن صرف المنحة القطرية
قوات الاحتلال تغلق الطرقات المؤدية إلى حدود القطاع
المالية لـ"الرأي": عجز 40% بالغاز ووعود بإدخال كميات منه غداً
إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة
فلسطين اليوم
الصحفي اللحام يتوقع تصعيد إسرائيلي ضد قطاع غزة
الشيخ عزام: إعلان ترامب جاء نتيجة للحال الصعب الذي تعيشه الأمة
الإعلامي جمال ريان: شكراً يا ترامب!
سخرية تجتاح "السوشال ميديا" بعد هروب غانتس المُذل!
الباحث عبدالجواد العطار يحصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بامتياز
هنية وقآاني يبحثان سبل التصدي المشترك لصفقة القرن الامريكية
والدة الأسير لدى المقاومة هدار جولدين تشن هجوماً حاداً ضد نتنياهو
النخالة لقائد فيلق القدس: الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة سيسقطون صفقة القرن
سما نيوز
بينت يوجه الجيش للاستعداد لجولة تصعيد واسعة و قريبة مع غزة
المالكي: فلسطين حصلت على الدعم العربي الكامل في اجتماع وزراء الخارجية
أهالي الجولان المحتل يعلنون الإضراب العام رفضاً لـ "للمراوح" الإسرائيلية
قوات الاحتلال تعتقل شابا من قلقيلية
ساخرا منها..الوزير الإسرائيلي السابق بيلين: صفقة ترامب ليست خطة للسلام
وقفة احتجاجية ضد "صفقة القرن" في سرقسطة وبلنسيا الإسبانيتين
عرب 48
نتنياهو يبحث ضم المستوطنات فقط.. وفرصة السلطة الأخيرة
الاحتلال يمنع إدخال الإسمنت لغزة واعتداءات بالخليل
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل فتيين ويستدعي آخرين في الخليل
بعد تهديدات بالترحيل.. مستوطنون يعتدون على مواطنين و..
وقفة احتجاجية امام القنصليتين الأمريكية والبريطانية ..
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- 2 شباط (فبراير)
- 1994م رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين (1922م- 1995) يهاجم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمام جمع من الكتاب والشعراء الإسرائيليين. وقع الاثنان اتفاقية أوسلو في أيلول (سبتمبر) 1993.
- 1965م البرلمان الإسرائيلي يسنّ قانوناً يتيح لسلطة الاحتلال مصادرة ممتلكات الأوقاف الإسلامية في أنحاء فلسطين المحتلة عام 1948.