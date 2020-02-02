وحدة إعادة الإعمار في بلدية غزة تفتح شارعًا في حي الزيتون

غزة- الرأي

أنهت الطواقم الميدانية في وحدة التنظيم وإعادة الإعمار في بلدية غزة بالتعاون مع شرطة البلديات ، عملية فتح شارع مدرسة عبد الرؤوف الشريف وحديقة الحيوان في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، .

وأوضحت الوحدة، أن الطواقم الميدانية فتحت شارع رقم (6863) في حي الزيتون، بعد إزالة بعض التعديات فيه بالتعاون مع المواطنين، وذلك حسب قرار لجنة التنظيم المحلية، لتسهيل حركة السكان ولا سيما طلاب المدارس في المنطقة بدلاً من استخدام الطرق الالتفافية البعيدة وخاصة في أوقات المنخفضات الجوية.

وأشادت الوحدة بتعاون المواطنين وخاصة سكان المنطقة المستهدفة في عملية فتح الشارع المغلق وإزالة التعديات بهدف تسهيل حركة المواطنين وتنقلاتهم والتخفيف من معاناتهم في الوصول إلى الشوارع الرئيسية.

يشار إلى أن عملية فتح الشوارع المذكورة تأتي ضمن مخططات بلدية غزة الحضرية لتطوير وتعبيد الشوارع والطرقات في أنحاء مختلفة من المدينة.