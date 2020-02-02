تعليم الوسطى" تنظم لقاءً تعريفياً بمعايير مسابقة أفضل مؤسسة حكومية

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اللقاء التعريفي بمعايير مسابقة أفضل مؤسسة حكومية بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي والمشرف التربوي د. حسني العتال ومشاركة أسرة المديرية وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى وذلك ضمن الخطة التطويرية للارتقاء بالمسيرة التعليمية ولتحسين مهارات التعامل مع الجمهور.

بدوره، رحب الحاج بالحضور، مشيداً بجهودهم في خدمة الجمهور بأسرع وقت، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء التعريفي في تطوير قدرات ومهارات العاملين في المديرية وتحسين أداءهم في مجال خدمة الجمهور والعمل على تقديم افضل خدمة للمراجعين وبجودة عالية ضمن مسابقة أفضل مركز خدمة حكومي والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وشددالحاج على ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بمديرية الوسطى لأن تكون أفضل مركز خدمة حكومي وذلك من خلال العمل بروح الفريق والتعاون الذي تتميز به مديرية الوسطى.

من جانبه ، بين مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي أهمية اللقاء التعريفي وغيره من الدورات واللقاءات التي تنظمها المديرية والتى تهدف الى تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بالعمل الاداري والفني، وتسهيل انجاز الخدمات التي تقدمها المديرية ومدارسها للجمهور والمواطنين، للوصول لرؤية ورسالة المديرية في الارتقاء بمستوى خدمة الجمهور وتطويره عبر الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها.

وقدم د. حسني العتال عرضاً لدليل تطبيق معايير جودة الخدمات الحكومية وشرح بنوده المختلفة، وتم التطرق لمراحل تطوير العمل وفن خدمة الجمهور، ومسابقة أفضل خدمة للجمهور التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومعايير وأسس هذه المسابقة بالتفصيل.

وفى الختام تم فتح باب النقاش والاستماع لآراء المشاركين ومداخلاتهم.