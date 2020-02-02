بلدية خان يونس تشرع بتطوير شارع عبد الله أبو ستة

غزة- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ مشروع تطوير شارع عبد الله أبو ستة الواقع في حي مركز المدينة ويربط بين شارعي القسام وكلية مجتمع الأقصى المؤدي إلي منطقة جورة العقاد، ويخدم المدارس التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والكلية.

بدوره ،أعلن رئيس البلدية م. علاء الدين البطة خلال تصريح للمكتب الإعلامي للبلدية عن الشروع الفعلي في تطوير الطريق المذكورة من خلال إحدى شركات المقاولات المحلية، والتي باشرت في أعمال تجريف الطريق وتعديل المناسيب بهدف الوصول إلى الميول الفنية والهندسية للحد من مشكلة تجمع مياه الأمطار وكان السكان وطلبة المدارس يعانون خلال موسم الشتاء حيث يضطرون إلى العبور من مناطق أخرى للوصول إلى مدارسهم.

وبين م. البطة أهمية تطوير الشارع والذي جاء نتاج لقاءات مهمة مع مديرية التربية والتعليم والمجلس المركزي لأولياء الأمور ولجنة حي مركز المدينة والسكان القاطنين في المنطقة وتلبية لرغبة إدارات المدارس والمؤسسات الحكومية لتعزيز التعاون المشترك لخدمة أكبر شريحة من المجتمع الفلسطيني، مؤكداً على أن البلدية لم تدخر جهداً من أجل تأمين الدعم المادي المطلوب من أجل تطوير كافة الشوارع بخان يونس لا سيما الترابية منها.

من جانبه ذكر مُسير دائرة المشاريع بالبلدية م. موسى الأخرس أن البلدية تحصلت على مشروع تطوير شوارع متفرقة بالمدينة بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ (20) ألف يورو، مبيناً أن المشروع يشمل تعبيد كامل للطريق المحاذي للمدارس بطول (80) متراً من خلال تبليط الطريق ببلاط الإنترلوك سمك (8) سم ورصف من أجزاء أخرى، إلى جانب تركيب أعمدة وكشافات إنارة للشارع.