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"قآاني" يهاتف هنية ويؤكد جاهزية إيران لإفشال "صفقة القرن"

02 شباط / فبراير 2020 09:12

رئيس فيلق القدس إسماعيل قاآني
رئيس فيلق القدس إسماعيل قاآني

طهران - الرأي

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، مساء أمس، اتصالا هاتفيا من العميد إسماعيل قاآني رئيس فيلق القدس، حيث أكد رفض الجمهورية الإسلامية لصفقة القرن.

 وأبدى قآاني جاهزية بلاده للعمل على إفشال هذه الصفقة، والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة.

وأكد سيادة العميد مواصلة دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية استمرارا لنهج الشهيد قاسم سليماني.

من جانبه ثمّن رئيس الحركة الموقف الإيراني، وأكد موقف الإجماع الوطني الفلسطيني برفض الصفقة، معبرا عن يقينه بقدرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وشعوب الأمة على إسقاطها.

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