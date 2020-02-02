"مديرية غرب غزة" تستقبل وفدًا من مديرية تعليم رفح

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة وفداً رفيع المستوى من مديرية تعليم رفح ممثلاً برئيس قسم الإدارات التربوية في المديرية د.منى قشطة، ومديرة مدرسة الكويت الثانوية للبنات أ. منال عقل وأ.هدى معمر مديرة مدرسة شفا عمرو الثانوية للبنات وأ.مي الخضري مديرة مدرسة المجد الخاصة إلى جانب عدد من المعلمات، وكان في استقبالهم مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبوعلي ومدير الدائرة الفنية أ.أسامة الهباش ورئيس قسم الإدارات التربوية أ.رفيق عوض.

وتهدف الزيارة لتبادل الخبرات التربوية وللاطلاع على أهم الإنجازات والمهام التي تنفذها مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات التي حصلت مؤخراً على الاعتماد المدرسي، والتقى الوفد بإدارة المدرسة وبالهيئة التدريسية فيها.

بدوره، رحب مدير تعلم غرب غزة بالوفد الزائر ، مؤكداً على ضرورة اطلاع مديري المدارس على الخطط المتعلقة بمشروع المدرسة الفاعلة، وأبرز المبادرات التي تم تنفيذها في المدارس، والإنجازات التي تحققت في الفترة السابقة بهدف تبادل الخبرات بين المدارس.

من ناحيتها ، أكدت رئيس قسم الإدارات في رفح د.منى قشطة أن من بين الأهداف التي تسعى مديرية تعليم رفح لتحقيقها من هذه الزيارة إيجاد بيئة تعليمية جاذبة للطلبة من خلال خلق حراك تفاعلي هادف وتنافس إيجابي فعال، وتعزيز المبادرات التربوية والتعليمية الناجحة والإنجازات التي تحققت، مشيرةً إلى أن برنامج الزيارات التبادلية له ايجابيات كثيرة في نقل الخبرات التربوية بسين المدارس.