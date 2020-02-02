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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة بينهم أب ونجله

02 شباط / فبراير 2020 09:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، عشرة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أب ونجله.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن فتيين جرى اعتقالهما من الخليل، وهما: محمد جهاد صبارنة (15 عاما)، ومحمد مسالمة (17 عاما).

ومن بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقل الاحتلال المواطنين آدم بدوان (58 عاما)، ونجله محمود (28 عاماً).

فيما جرى اعتقال الأسير السابق من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله باسل ثلجي الخطيب، ومواطن آخر من طولكرم وهو علاء الدين غالب اسدودي (43 عاما).

يُضاف إلى المعتقلين شادي محمد سُمرين (44 عاما)، وإبراهيم خضر سُمرين (54 عاماً) من بلدة سلوان، وأحد حراس المسجد الأقصى أحمد أبو عليا، ومحمد خالد شريفة (21 عاماً) من البلدة القديمة.

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