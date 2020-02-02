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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة

02 شباط / فبراير 2020 09:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 4 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية واعتقلت المواطن ادم بدوان ونجله محمود، كما اقتحمت بلدة كفر ثلث المجاورة وسلمت الشاب أدهم رفيق شواهنة بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

واعتقل جنود الاحتلال الليلة الماضية، شاباً خلال مواجهات اندلعت قرب المعبر الشمالي لقلقيلية.

واعتقل الاحتلال الأسير السابق باسل ثلجي الريماوي (21 عاماً)، عند حاجز نصبته على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

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