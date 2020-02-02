الإعلام: 33 انتهاكًا "إسرائيليًا" بحق الصحفيين خلال يناير

غزة - الرأي

قال المكتب الإعلامي الحكومي – وزارة الإعلام، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 33 انتهاكًا الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر يناير الماضي.

ورصدت وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الإعلام في تقريرها الشهري، اعتقال واحتجاز قوات الاحتلال "الإسرائيلي (6) من صحفيين، وهم اعتقال الصحفي يزن أبو صلاح، وامجد عرفة وعبد الكريم درويش، وثائر الشريف، كما احتجزت كل من الصحفيين سليمان سرور، وعمر أبو عوض.

فيما مددت قوات الاحتلال اعتقال(1) حالة بحق الكاتب أحمد قطامش، كما أصدرت قرار ابعاد بحق (2) من الصحفيين بحق الصحفيين امجد عرفة وعبد الكريم درويش وابعدتهم عن المسجد الاقصى لمدة 10 أيام والتوقيع على كفالة مالية لهما لتسجل حالتين(2) اجبار على دفع غرامة مالية.

وسجلت وحدة الرصد (6) حالات اعتداء وإصابة تعرض لها الصحفيين خلال تغطيتهم المسيرات والفعاليات بالضفة المحتلة، فيما وثقت (4) حالات تهديد واتهام.

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال(8) حالات من الصحفيين من أداء مهامهم وتغطيتهم المسيرات والفعاليات التي تظهر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومنعتهم من العمل.

ووثقت الوحدة أيضاً(4) حالات اقتحام ومداهمة وتحطيم وتفتيش وعبث في محتويات منازل الصحفيين.

اعتداءات السلطة الفلسطينية

وحول اعتداءات أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة سجلت وحدة الرصد و المتابعة خلال شهر يناير المنصرم(8) حالات اعتداء تمثلت في تأجيل قضية محاكمة (2) للصحفيين رامي سمارة ونائلة خليل في قضية مركز الاعلام في جامعة النجاح الوطنية، كما تم تسجيل (2) حالة احتجاز من قبل أجهزة امن السلطة لصحفيين اثنين على معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، وتم منعهما من التغطية لتسجيل (2) حالة منع و(2) حالة اعتداء عليهما خلال تغطيتهما فعاليات إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسير فلسطيني.

تفاصيل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يناير /كانون ثاني 2020

1-1-2020: حوّلت قوات الاحتلال الكاتب والمفكر الفلسطيني الدكتور أحمد قطامش للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر من دون توجيه لائحة اتهام بحقه حيث اعتمد قاضي محكمة عوفر العسكري على الملف السري الذي قدمته المخابرات الاسرائيلية والذي يحظر على الاسير ومحاميه من الاطلاع على بنود هذا الملف بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه، الا ان ممثل النيابة العسكرية ادعى ان قطامش يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها وهو احد قادة الجبهة الشعبية الكبار حسب زعمه.

6-1-2020: اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على الصحفيين ومنعتهم من مواصلة عملهم في منطقة اريحا والأغوار وهم عادل ابو نعمة مصور رويتر والذي قامت باعتقاله، عمر ابو عوض مدير تلفزيون فلسطين أريحا، حافظ ابو صبرة مراسل قناة رؤيا ..

6-1-2020: منعت سلطات الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين من تغطية فعالية شعبية في قلقيلية.

19-1-2020: داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزل الصحفي معمر عرابي نخلة، عضو مجلس إدارة وكالة ” وطن للأنباء"، وقامت بتفجير باب منزله باستخدام أجهزة خاصة واعتقلت نجله أسامة بعد الاعتداء عليه وضربه بفوهة بنادقهم على جميع أنحاء جسده.

21-1-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصور الصحفي يزن عبد الله ابو صلاح، مصور مجلة الهدف ومؤسسة بيسان على حاجز زعترة اقامته فجائيا قرب مدخل بلدة عقربا، بنابلس. وهو من سكان بلدة عرابة في جنين. وقد كان عائدا من مدينة رام الله الى بلدته المذكورة مستقلاً سيارة اجره عمومية، قبل أن يتم اعتقاله، ونقله الى جهة غير معلومة.

24-1-2020: اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي عبد الكريم درويش من بيت حنينا بالقدس، واعتقلته واقتادته لمركز المسكوبية، وحققت معه حول عمله الصحفي وتغطيته الإعلامية في المسجد الاقصى ومن ثم أفرجت عنه بعد الإقرار على ابعاده عن المسجد الاقصى لمدة 10 أيام والتوقيع على كفالة مالية بقيمة خمسة آلاف شيكل".

24-1-2020: اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي الحر أمجد عرفة واعتقلته واقتادته الى مركز شرطة المسكوبية بالقدس وحققت معه حول عمله الصحفي وسألته عن المعدات التي يمتلكها محاولة اتهامه بالاخلال بالامن العام، وبعد حوالي 11 ساعة من التحقيق والاعتقال تم اطلاق سراحه وابعاده عن لمدة عشرة أيام والتوقيع على كفالة مالية بقيمة خمسة آلاف شيكل".

25-1-2020: اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم العروب شمال الخليل الصحفي في صوت فلسطين ثائر الشريف، واعتدت عليه وعلى عائلته بغاز الفلفل واقتادته الى جهة غير معلومة ومن ثم أفرجت عنه في اليوم التالي.

30-1-2020: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" سليمان أبو سرور، ومصور تلفزيون فلسطين عمر أبو عوض لأكثر من ساعتين في الأغوار ومنعتهم من ممارسة عملهم المهني، كما اعتدت عليهما خلال تغطيتهما لـفعالية "حماية الأغوار"، والفعاليات المنددة بضم الأغوار و"صفقة القرن"، و هددهما جنود الاحتلال بإعادة اعتقالهما في حال تواجدهما وعملهما في منطقة الأغوار مرة أخرى.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية خلال شهر يناير/ كانون ثاني 2020

8-1-2020: محكمة صلح رام الله تعقد جلسة لمحاكمة الصحفيين رامي سمارة ونائلة خليل في قضية مركز الاعلام في جامعة النجاح الوطنية ...

17-1-2020: احتجز أفراد من جهاز المخابرات الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية داخل معبر بيت حانون - ايرز، مراسل صحيفة "دنيا الوطن" الإلكترونية في غزة الصحافي محمد عوض ومصورها محمد المصري، مدة 3 ساعات اثناء تغطيتهما فعاليات إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسير فلسطيني، وتم منعهما من التغطية داخل المعبر والاعتداء عليهما بالضرب.