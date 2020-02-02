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المالية: صرف رواتب المتقاعدين اليوم

02 شباط / فبراير 2020 09:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير الماضي اليوم الأحد.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيبدأ الساعة العاشرة صباحا عبر كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني والانتاج.

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