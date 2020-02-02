المالية: صرف رواتب المتقاعدين اليوم

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير الماضي اليوم الأحد.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيبدأ الساعة العاشرة صباحا عبر كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني والانتاج.