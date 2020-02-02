المالية: صرف رواتب المتقاعدين اليوم

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير الماضي اليوم الأحد.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيبدأ الساعة العاشرة صباحا عبر كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني والانتاج.
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02 شباط / فبراير 2020 09:25
غزة - الرأي
أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير الماضي اليوم الأحد.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيبدأ الساعة العاشرة صباحا عبر كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني والانتاج.
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