"تعليم غرب غزة" تكرم 18 طالباً من حفظة القرآن الكريم

غزة- الرأي

كرمت مدرسة سعاد الصباح الثانوية للبنين حفظة القرآن الكريم من الطلبة المتميزين، تشجيعاً من إدارة المدرسة لهم لبذل مزيداً من النجاح والتفوق، بحضور أ.أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية في المديرية وأ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات التربوية وأ.مهند الأسطل مدير المدرسة و لفيف من أولياء أمور الطلبة المحتفى بهم.

بدوره ، عبر أ.أسامة الهباش عن اعتزازه بحفظة القرآن الكريم، مشيراً إلى انهم مصدراً للاعتزاز والفخر ،لان تحفيظ القران الكريم له اثر كبير على نفس الشخص وعلى المجتمع المحيط به اذ يهذب النفس ويزرع فيه التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة.

وأكد مدير الدائرة الفنية على الدور الريادي الذي تقوم به مدارس غرب غزة في تربية أبنائنا الطلبة لاسيما في حفظ القرآن الكريم، مشيراً إلى أن المديرية تسعى دوماً لتقديم كافة التسهيلات للمدارس والمعلمين والطلبة من أجل تقديم تعليم نوعي.

وشكر الهباش كافة القائمين على انجاح حفل التكريم، موجها الشكر لإدارة المدرسة ومعلميها على حرصهم الدائم في تعزيز حفظ القرآن وترسيخ قيمه وتعاليمه في نفوس الطلاب.

من ناحيته ، رحب أ.مهند الاسطل بالحضور شاكراً لهم تلبية الدعوة لحضور تكريم الحفاظ لكتاب الله ، داعيا الى ضرورة دعم المديرية المتواصل للأرتقاء بأبنائنا الطلبة، معرباً عن سعادته لتكريم الحافظين لكتاب الله.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلبة الحافظين لكتاب الله كاملا.