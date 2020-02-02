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"الشباب والرياضة" تفتح باب التسجيل لقروض الزواج

02 شباط / فبراير 2020 09:30

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة – صندوق دعم الشباب، عن فتح باب التسجيل للاستفادة من قروض الزواج، اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم، للفئة العمرية من (22- 35) عاماً.

وأوضح عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب أن الدورة الجديدة التي أطلقها الصندوق هي الدورة الأولى في عام 2020.

وأضاف الهبيل أن التسجيل للقرض سيكون عبر نظام الدخول الموحد الحكومي عبر صفحة صندوق دعم الشباب الفلسطيني، ومن خلال تعبئة البيانات الشخصية والمعرفين والكفلاء لاستكمال الطلب بنجاح.

وأكد الهبيل أن الصندوق سيجري قرعة علنية في نهاية فترة التسجيل كما جرت العادة، بحضور الشباب المسجلين للقرض والشخصيات وممثل المجلس التشريعي.
يذكر أن صندوق دعم الشباب يقدم مبلغ (2000) دولار قيمة القرض للزواج، ويتم سداده بدون أي فوائد بواقع (50) دولار شهرياً مراعاة للظروف الصعبة التي تعيشها محافظات غزة، حيث بلغ عدد المستفيدين من قروض الزواج حتى نهاية العام 2019 (2841) شاباً.

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