"قاسم "يؤكد على تميز الرنتيسي ومركز الفلاح كأفضل مراكز صحية خدماتية

غزة- الرأي

عد م.أسامة قاسم الوكيل المساعد لوزارة الصحه أن مستشفى الرنتيسي التخصصي للاطفال ومركز الفلاح الصحي بغزة نموذجا للمؤسسة الصحية ذات الاداء المتميز لإدارة الجودة وترشيحهما كأفضل مركز صحي خدماتي في مبادرة التميز المؤسسي برعاية الامانه العامة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له والذي ضم كلاً من لجنة التميز ووحدة الجودة بوزارة الصحة.

وأكد م.قاسم أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز روح الإبتكار والإبداع، وتقديم نماذج يحتذى بها للمؤسسات الحكومية ولا سيما الصحيةالتي ستساهم في تطوير وتحسين الاداء الحكومي ، موضحا أن نجاح هذه المبادره خطوة نحو تشجيع جميع المؤسسات على تطوير أدائها والارتقاء بخدماتها بما يحقق رضا متلقي الخدمة من خلال تعزيز ثقافة الجودة والتميز في تقديم الخدمات الصحية بصورة فعالة وآمنة.