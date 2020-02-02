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"نتنياهو" يسعى لضم مستوطنات الضفة قبل الانتخابات

02 شباط / فبراير 2020 09:37

نتنياهو
نتنياهو

القدس المحتلة - الرأي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقاءات في الأيام الأخيرة، إنه سيحاول دفع ضم المستوطنات فقط قبل الانتخابات القريبة، في ظل المعارضة الأميركية لضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت لـ"إسرائيل".

ونقل التلفزيون الإسرائيلي (كان)، مساء أمس السبت أن نتنياهو سيسعى لضم المستوطنات دون المناطق المفتوحة المحيطة بها.

وذكرت "كان" أن قادة المستوطنين يضغطون على نتنياهو لضم المستوطنات وباقي المناطق خلال الأسبوع القريب كما تعهد، وزعموا أنه إذا لم يتم الضم قبل الانتخابات فلن يحصل مستقبلا.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أبلغت محمود عباس، بأنها لن تسمح لـ"إسرائيل" القيام بأي خطوات أحادية الجانب وبضمنها ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، قبل انتخابات الكنيست التي ستجري في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

كما قدّرت القناة الإسرائيلية، أن نتنياهو يعتزم طرح "صفقة القرن" خلال جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية، الأحد، وذلك للمصادقة عليها، والسعي من أجل إقناع الإدارة الأميركية الشروع بالضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة قبل انتخابات الكنيست.

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