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بالشراكة مع وفد طبى أمريكى

الطاقم المحلى بجراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي يجرى (10) عمليات معقدة

02 شباط / فبراير 2020 09:47

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غزة- الرأي-نهى مسلم

أجرى الطاقم الطبي المحلى بجراحة الأعصاب برئاسة د.نضال أبو هدروس استشارى ورئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبى (10) جراحات متنوعة معظمها من الحالات المعقدة وذلك بالشراكة مع الوفد الطبى الأمريكى المتخصص بجراحة الأعصاب "أطفال" والذى أنهى زيارته أمس الاول فى غزة ، حيث استمرت لخمس أيام متتالية بالتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين، عاين خلالها (40) حالة ضمن القوائم المعدة مسبقا من قبل الطاقم المحلى .

بدوره ، اثنى د. أبوهدروس على جهود طاقم جراحة الأعصاب وطاقم العناية المكثفة وجميع أقسام المستشفى كالأشعة والمختبر لقيامهم ببذل الكثير من الجهد وتذليل الصعاب لإنجاح هذه الزيارة والحصول على أفضل النتائج، متطرقاً الى أهم الجراحات التي تم إجراؤها خلال هذه الزيارة، والتى كان أبرزها جراحات لإصلاح تشوهات خلقية في الجمجمة عند الأطفال ،وكذلك اجراء عمليات جراحية لإزالة ورم دماغي وأيضا ورم عمود فقري.

ويضيف:" كما تم إصلاح كسر في قاع الجمجمة عند طفل ،وكذلك تحرير الحبل الشوكي لدى طفل آخر".

ولفت د.أبو هدروس الى أكثر الجراحات تأثيرا في الطاقم الطبى حيث كانت عبارة عن استخراج طلق ناري من دماغ طفل رضيع أصيب به على ما يبدو من مسافة بعيدة، وأدى إلى اختراق الجمجمة من الخلف لليسار، عابرا الدماغ ومستقرا في مقدمته بالناحية اليمنى.

يذكر أن هذا الوفد قد كرر زيارته لقسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي عدة مرات من قبل، ومن المتوقع تكرار الزيارة العام القادم.

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