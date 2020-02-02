"الأشغال العامة والإسكان تنفذ أعمال تدعيم مناطق متفرقة من ساحل غزة

غزة- الرأي

نفذت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال تدعيم لمناطق متفرقة من ساحل قطاع غزة التي تعرضت للانهيار اثر المنخفضات الجوية، حيث بلغت ساعات عمل طواقم الادارة العامة للآليات والمعدات حوالي ( 1800) ساعة عمل خلال شهر يناير المنصرم .

وشملت مواقع العمل حسب التقرير الميداني أعمال تدعيم من شمال قطاع غزة حتى جنوبه، حيث عملت الطواقم في تدعيم منطقة الشاطئ (البلاخية) حيث تم ردم المناطق المنهارة على اثر المنخفض الجوي وارتفاع مستوى أمواج البحر، وجرت أعمال تدعيم طريق الشاطئ وتهيئته للمارة، كما عملت الطواقم في منطقة السودانية شمال القطاع حيث تم ردم المناطق المنهارة بجانب الرصيف وتم تنفيذ أعمال تدعيم لأكتاف جسر وادي غزة – طريق البحر.

وأفاد تقرير العمل الميداني أن الطواقم عملت حتى ساعات متأخرة ليلا في مرفأ الصيادين في دير البلح حيث تم عمل كاسر أمواج وردم مناطق منهارة وتدعيم مباني الصيادين.

كما بذلت طواقم الآليات والمعدات التابعة للوزارة جهودا كبيرة في تدعيم القرية السويدية في رفح وتدعيم شارع الرشيد في رفح الذي تعرض للانهيار جراء المنخفض الجوي حيث تم استخدام عدد من الكتل الخرسانية وإنشاء كاسر أمواج في المنطقة.