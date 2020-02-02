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خلال زيارة الوفد الاردنى ..

نجاح زراعة كلى لطفل فى مجمع الشفاء بعد رفضها فى دول الجوار

02 شباط / فبراير 2020 09:51

نجاح زراعة كلى لطفل فى مجمع الشفاء بعد رفضها فى دول الجوار
نجاح زراعة كلى لطفل فى مجمع الشفاء بعد رفضها فى دول الجوار

غزة- الرأي

نجح الطاقم الطبى المحلى بإجراء زراعة كلى لطفل بعد رفض عملية الزراعة له فى إحدى دول الجوار، لوجود انسداد فى جميع الأوردة، وذلك بمشاركة الوفد الاردني بقيادة د.وليد مسعود استشاري جراحة الأوعية الدموية و زراعة الكلى الذى أنهى خلال زيارته الحالية ضمن المرحلة الخامسة زراعة كلى لأربعة مرضى بنجاح كبير وفق المعايير الطبية العالمية .

وأشار د.ابراهيم رمضان أخصائى الأوعية الدموية بوزارة الصحة، إلى  أن من بين تلك الحالات تُروَى قصة كفاح مع الحياة لطفل في الرابعة عشر من عمره ، كان يعانى من الفشل الكلوى على مدار أربع سنوات و يغسل بمعدل ثلاث مرات اسبوعيا ووزنه لا يتجاوز (29 كم) و كان يعاني من انسداد الأوردة في الرقبة والأطراف العلوية و السفلية و جميع الأوردة الموجودة في البطن و الوصلات الشريانية التى كان يغسل من خلالها على مدار تلك السنوات و لايوجد له مكان لاجراء غسيل كلى حيث كان يغسل من خلال قسطره مؤقتة في أسفل الفخد و فوق الركبة .

وبين د.رمضان الى أنه تم تحويل المريض الي جمهورية مصر العربية قبل ذلك و تم رفض الزراعة لوجود انسداد في جميع الأوردة .

وقال": بفضل من الله و بجهود الطاقم المحلى الى جانب الوفد الطبى الاردنى بقيادة الدكتور وليد مسعود تم زراعة كلى له ،مؤكدا على أن هذه الزراعة كانت الفرصة الأخيرة للطفل للبقاء علي قيد الحياة و كان والده هو المتبرع له.

وذكر أنه بإجراء زراعة كلى لأربعة حالات يصل العدد الى (21) عملية منذ بدايةالبرنامج من خلال الوفد الأردنى،والذى ساهم بشكل كبير الى جانب الوفد البريطانى بقيادة د.عبد القادر حماد فى تخفيف المعاناة عن مرضى الفشل الكلوي فى قطاع غزة المحاصر والذى يصل عددهم الى(800) مريض ينتظرون ما انتظره ذلك الطفل ليتجدد لديهم أمل جديد فى الحياة،بالاضافة الى تهيئة الطواقم الطبية في قطاع غزة لإجراء عمليات زراعة الكلى بشكل دائم.


وثمن د.رمضان جهود د. مسعود و الدكتور صالح أبو رمح استشاري امراض الكلى من المملكة الأردنية الهاشمية و الدكتور غازي اليازجي رئيس قسم أمراض و زراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبي بغزة و اللجنة الاردنية لدعم القطاع الصحي في غزة‏ وجمعية اغاثة أطفال فلسطين PCRF ووزارة الصحة و الفريق المساعد لزراعة الكلى في قطاع غزة و أطباء التخدير و العناية المركزة، والتمريض والعمليات والحكيم المنسق، و مدير عام مجمع الشفاء الطبي ومدير مستشفى الجراحة و رئيس قسم جراحه الاوعية الدموية و رؤساء الأقسام و الطواقم الصحية و كافةالعاملين بالمجمع والذين ساهموا جميعا فى إنجاح هذا المشروع الوطني.

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