وكالة الرأي الفلسطينية الطاقم المحلى بجراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي يجرى (10) عمليات معقدة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشكل لجان مجتمعية لمتابعة ملف البسطات العشوائية وكالة الرأي الفلسطينية " مجمع ناصر " يستحدث جهاز منظار الصدر لانهاء معاناة 20 مريض شهريا وكالة الرأي الفلسطينية "نتنياهو" يسعى لضم مستوطنات الضفة قبل الانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية "إسرائيل" توقف استيراد المنتجات الزراعية من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية "قاسم "يؤكد على تميز الرنتيسي ومركز الفلاح كأفضل مراكز صحية خدماتية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تفتح باب التسجيل لقروض الزواج وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم غرب غزة" تكرم 18 طالباً من حفظة القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المتقاعدين اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام: 33 انتهاكًا "إسرائيليًا" بحق الصحفيين خلال يناير
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تنظم دورة تدريبية بعنوان ” التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي “

02 شباط / فبراير 2020 09:59

1
1

غزة- الرأي

بدأت وزارة العمل لقاءها الأول  ضمن سلسلة لقاءات تدريبية بعنوان ” التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي ” ، و ذلك بحضور مدير عام المديريات ورئيس لجنة الجودة أ. اعتماد الطرشاوي ومدير عام التخطيط د. ماجد اسماعيل ، ولفيف من أعمدة الوزارة ومديريات العمل، بحيث تكون ثلاث لقاءات تدريبية بواقع 9 ساعات .
وقد استهدفت الدورة مدراء الوزارة بهدف تنمية وتعزيز مهارات الموظفين لتحقيق الجودة الشاملة والنهوض بأداء عمل الوزارة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم .
بدورها ، تحدثت الطرشاوي عن أهمية التخطيط ودوره في عملية التنمية واتخاذ القرار، والتقليل من المخاطر المتوقعة والاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة .
كما عملت الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات للمدربين فيها ،والذين يرون في أنفسهم القدرة لإعطاء وتقديم دورات تدريبية للاستثمار الأمثل للطاقات البشرية .
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟