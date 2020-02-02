وزارة العمل تنظم دورة تدريبية بعنوان ” التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي “

غزة- الرأي

بدأت وزارة العمل لقاءها الأول ضمن سلسلة لقاءات تدريبية بعنوان ” التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي ” ، و ذلك بحضور مدير عام المديريات ورئيس لجنة الجودة أ. اعتماد الطرشاوي ومدير عام التخطيط د. ماجد اسماعيل ، ولفيف من أعمدة الوزارة ومديريات العمل، بحيث تكون ثلاث لقاءات تدريبية بواقع 9 ساعات .

وقد استهدفت الدورة مدراء الوزارة بهدف تنمية وتعزيز مهارات الموظفين لتحقيق الجودة الشاملة والنهوض بأداء عمل الوزارة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم .

بدورها ، تحدثت الطرشاوي عن أهمية التخطيط ودوره في عملية التنمية واتخاذ القرار، والتقليل من المخاطر المتوقعة والاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة .

كما عملت الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات للمدربين فيها ،والذين يرون في أنفسهم القدرة لإعطاء وتقديم دورات تدريبية للاستثمار الأمثل للطاقات البشرية .

