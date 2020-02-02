وزارة الداخلية: إعادة تأهيل صالة الاستقبال بمديرية خان يونس

خان يونس- الرأي

تواصل وزارة الداخلية بشقها المدني تذليل كافة إمكانياتها من أجل توفير خدمة مميزة للمواطنين عبر مديرياتها ومكاتبها المنتشرة في جميع محافظات القطاع، وذلك من خلال إعادة بناء وتأهيل وترميم وإصلاح المنشآت التي تقدّم خدماتها للجمهور بشكل مباشر.

وقال المهندس عارف عابد، مشرف مشروع تطوير داخلية خانيونس :" حققنا الكثير من الإنجازات على صعيد تطوير المنشآت التي تُقدم خدماتها للجمهور في ظل نقص الموارد والموازنات، وأشار إلى أن صالة استقبال مديرية خانيونس قد تم تجهيزها بأحدث الوسائل لتوفير كافة سبل الراحة والسرعة للمواطن .

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لإعادة تأهيل وتطوير صالات الاستقبال بما يضمن تقديم كافة الخدمات للمواطنين في أفضل صورة ممكنة، وللتسهيل عليهم قدر الإمكان.

وأشار إلى أنه تم تركيب مكيفات داخل صالة الانتظار الحديثة التي بُنيت على مساحة 100 متر مربع ، بالإضافة إلى شاشة عرض وكاميرات مراقبة وكراسي انتظار للمواطنين .

وبيّن أنه تم تأسيس وتجهيز شبكة الهواتف والشبكة الداخلية لبرنامج الاحوال المدنية ، كما تم تجهيز الصالة بأحدث أجهزة الحاسوب لتوفير السرعة والجهد في إنجاز المعاملات للمواطنين .