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إدارة مستشفى شهداء الأقصى تبحث عمليات ضبط الأمن

02 شباط / فبراير 2020 10:30

إدارة مستشفى شهداء الأقصى تبحث عمليات ضبط الأمن
إدارة مستشفى شهداء الأقصى تبحث عمليات ضبط الأمن

غزة- الرأي

بحث د.كمال خطاب مدير مستشفى شهداء الأقصى عمليات ضبط الأمن، مع وفد رفيع المستوى من شرطة الحراسات برئاسة العميد أبو بلال قنديل لتحسين الخدمة المقدمة و انتشار عناصر الشرطة لاجراءات الحماية وضبط الأمن داخل المستشفى.

وأكد الدكتور خطاب، أن هذا الاجراء جاء وفق قرار وزارة الصحة لضبط الأمن داخل المستشفيات ومرافق وزارة الصحة وذلك بالتعاون مع قيادة الشرطة في غزة للتغلب مع مشكلة الازدحام و اتاحة الفرصة للطواقم الطبية لتقديم خدمة أفضل للمواطن من خلال المساعدة في تحسين بيئة العمل وتجويد الخدمة المقدمة للمرضى .

وشكر الدكتور خطاب ، مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح والعميد أبو بلال قنديل مدير شرطة الحراسات في غزة وجميع طواقم وعناصر الشرطة على هذا الجهد الكبير المبذول من أجل خدمة أهلنا ومرضانا

من جانبه، أشاد العميد أبو بلال قنديل بضرورة التكاملية في العمل والتعاون بين أجهزة الشرطة والطواقم الطبية العاملة في المستشفى من أجل تقديم خدمة أفضل للمرضى وحماية الطواقم والموظفين واتاحة الفرصة لخلق أجواء مريحة من العمل داخل مرافق وزارة الصحة .

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