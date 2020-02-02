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بالتعاون مع وزارتي التعليم والشباب والرياضة

بلدية خان يونس تشارك في افتتاح دورة في التنمية البشرية للخريجين

02 شباط / فبراير 2020 10:34

بلدية خان يونس تشارك في افتتاح دورة في التنمية البشرية للخريجين
بلدية خان يونس تشارك في افتتاح دورة في التنمية البشرية للخريجين

خان يونس- الرأي

افتتح مركز شباب الزمالك الفلسطيني وبالتعاون مع بلدية خان يونس ووزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم دورة ( TOT ) في التنمية البشرية. 

جاء ذلك، بحضور  كل من رئيس بلدية خان يونس م. علاء البطة، و مسئول المراكز والأنشطة المجتمعية  بالبلدية د. مروان المصري ، ومدير مديرية التربية والتعليم- خان يونس د. عبدالرحيم الفرا ، ومدير مديرية الشباب والرياضة بخان يونس د. حسن موسى ، و رئيس مركز شباب الزمالك الفلسطيني د. أحمد الأسطل ، والمتحدث باسم مدربي الدورة د. عيسى المحتسب ، وذلك في المكتبة العامة التابعة للبلدية.

 ويستفيد من الدورة حوالي (130) خريج وخريجة من محافظة خان يونس.

وفي كلمته تحدث م. البطة عن سعادته الكبيرة برؤية هذه الصورة الجميلة من الشباب الذين تجمعهم العزيمة والإصرار من أجل الأفضل ، شاكرًا مركز شباب الزمالك الفلسطيني ورئيسه د. الأسطل على هذه المبادرة القوية والنوعية، داعيًا المجتمع إلى التكاثف من أجل النهوض والإرتقاء بالشباب والذين هم على رأس الأولوية و الأجندة الاستراتيجية  للبلدية لعام 2020م , و أن البلدية تفتح كافة مرافقها للشباب والمراكز الشبابية للتعاون والشراكة في الأنشطة التي تعزز قدرات الشباب.

ومن جانبه أكد د. الفرا على  أهمية هذه الدورة في صقل شخصية الشباب والنهوض بهم، ونوه على ضرورة الاستفادة من هذه الدورة  والاهتمام بجانبها التطبيقي.

وبدوره شكر د. الأسطل رئيس البلدية م. البطة على مساندته المستمرة للمراكز الشبابية، مثمنًا دور البلدية في تسهيل عقد هذه الدورة ومؤكدًا أن مركز الزمالك يسعى جاهدًا للوقوف بجانب الشباب

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