أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن بدء صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة الثلاثاء المقبل عبر فروع بنك البريد.
وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" إنه بالإمكان الاستعلام عن أسماء المستفيدين عبر الرابط التالي:
http://query.mosa.gov.ps/injured/
عاجل |
02 شباط / فبراير 2020 10:53
غزة - الرأي
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن بدء صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة الثلاثاء المقبل عبر فروع بنك البريد.
وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" إنه بالإمكان الاستعلام عن أسماء المستفيدين عبر الرابط التالي:
http://query.mosa.gov.ps/injured/
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