تعليم خان يونس تناقش التعاون المشترك مع جمعية رائدات المستقبل

غزة- الرأي

ناقش عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأحد، سبل التعاون المشترك مع وفد رفيع المستوى من جمعية رائدات المستقبل، ضم: أ. هناء البطة مديرة الجمعية، وأ. عفاف النجار مشرفة التدريب في الجمعية.

وفي كلمته رحب أ. الفرا بالحضور، وأكد على التعاون المشترك بين المديرية ومؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية، موضحاً أن المديرية تسعى إلى تحسين البيئة التعليمية من خلال الشراكة مع المجتمع المحلي.

من ناحيتها عبرت أ. البطة عن سعادتها بالشراكة مع المديرية في الأنشطة المتنوعة، منوهةً إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة مبادرتين تنوي الجمعية تنفيذها بالتعاون مع المديرية تستهدف المعلمين والطلبة.