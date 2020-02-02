وزارة الأسرى تعزز الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الأسرى

غزة- الرأي

أكدت وزارة الاسرى و المحررين في غزة، حرصها بشكل دائم على سد الجانب النفسي والاجتماعي المهم من خلال الإشراف على برنامج الدعم النفسي لجميع عوائل الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث تنظم زيارات على مدار العام لزيارة عوائل الأسرى وبهدف الاطمئنان عليهم وتخفيف من معاناتهم.

وشدد سعد أبو الخير مدير عام شؤون الأسرى والمحررين، أن الوزارة تشرف على برنامج الدعم النفسي والاجتماعي من خلال زيارة جميع عوائل الأسرى بهدف التواصل المباشر معهم وتقديم التسهيلات وتذليل العقبات والاطمئنان عن قرب عن الوضع الاجتماعي لأسرة الأسير.

وأشار أبو الخير إلى أن الوزارة ومنذ مطلع العام الحالي نظمت أكثر من 22 زيارة لعوائل الأسرى، من مختلف محافظات قطاع غزة ، بهدف الاطلاع على أوضاعهم وتقديم الدعم النفسي لهم خاصة في ظل حرمان أمهات وزوجات وأبناء الأسرى من آبائهم.

وأضاف أبو الخير أن برنامج الزيارات يعد ضمن مشروع التواصل والذي يقوم على زيارة العائلات في بيوتهم من قبل لجنة مختصة في الوزارة وبشكل دوري على مدار العام وتقديم هدية في كل زيارة وفق قاعدة بيانات ومعلومات تعدها الوزارة وتحتوى على كافة التفاصيل والعناوين الخاصة بالأسرى المسجلين بالوزارة .

بدورها قالت الأخصائية النفسية في دائرة الرعاية والإرشاد منى أبو شمالة، إن زيارة عوائل الأسرى هي مهمة بشكل كبير لدى ذوى الأسرى وينتظرونها بفارغ الصبر، خاصة أنها تشعرهم أنهم ليسوا وحدة.

وتابعت:" أثناء الزيارة يتم الاستماع لأهالى الأسرى عن مطالبهم والحديث عن مطالبهم واحتيجاتهم التي بدورها تقوم الوزارة بتلبية كافة الاحتياجات والتي من بينها الاهتمام بالأسرى المرضى ، وتقديم العلاج اللازم لهم ، والضغط على كافة المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة الافراج العاجل عنهم ".

فيما أعربت زوجة الأسير المهندس محمد مرتجى، عن شكرها لتفقد الوزارة لعوائل الأسرى والاطمئنان عليهم، حيث أن زوجها الأسير أب لأربعة أبناء محكوم عليه بالسجن "9 " سنوات يعمل مديرا لمؤسسة تيكا التركية والذي اعتقل من على معبر ايرز بتهمة دعم قطاع غزة وفك الحصار .

وثمن أهالي الأسرى هذه الزيارات واعتبروها تقديراً لتضحيات أبنائهم فى السجون، وعدم نسيانهم فى زحمة الحصار والمعاناة المتعددة التي يلاقيها شعبنا الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة .