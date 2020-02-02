غزة: وقفة لعلماء فلسطين رفضًا لـ "صفقة القرن"

غزة - الرأي

نظمت رابطة علماء فلسطين أمس السبت وقفة للجهات العلمائية كافة في قطاع غزة رفضًا لـ"صفقة القرن" الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وشارك في الوقفة، التي نُظمت في المسجد العمري الكبير بمدينة غزة، علماء من رابطة علماء فلسطين، ووزارة الأوقاف، والقضاء الشرعي، والجهاد الإسلامي، وجمعية ابن باز، بالإضافة إلى عديد العلماء الأكاديميين، والوجهاء والمخاتير.

وأكد المتحدثون في كلماتهم أن "صفقة ترمب المشؤومة هي جريمة كاملة الأركان بحق الشعب الفلسطيني والقدس عاصمة دولته، وأن مواجهتها فريضة شرعية ووطنية".

وأشاروا إلى أن "كل من يشارك ويؤيد صفقة القرن يعتبر خائنًا لله ولرسوله وللمسلمين ولفلسطين".

وشددوا على أن "التطبيع مع الكيان الصهيوني حلقة من حلقات صفقة القرن، وجريمة بحق شعبنا".

ودعا العلماء العالم للوقوف إلى جانب شعبنا، "والتأصيل الشرعي الواضح بتحريم صفقة ترمب المشؤومة"، مطالبين "أحرار العالم بمشاركة الفلسطينيين غضبتهم والمشاركة في كافة الفعاليات المناهضة لصفقة ترمب المشؤومة".

وحثّ العلماء قادة الفصائل الفلسطينية على تحقيق الوحدة الوطنية بأسرع وقت ممكن لمواجهة الصفقة التي تحاك ضد قضيتنا.