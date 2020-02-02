"الزراعة" تنظم جولات عمل ميدانية للمؤسسات والوزارات الحكومية

غزة- الرأي

نظمت الادارة العامة للشؤون المالية والإدارية،والادارة العامة لحماية الأراضي والمشاتل بوزارة الزراعة جولات عمل ميدانية للعديد من المؤسسات العامة والوزارات الحكومية شملت النيابة العامة والإدارة العامة لجهاز الشرطة العامة وديوان الموظفين العام،وذلك ضمن المتابعة الدورية لخطة عام٢٠٢٠ للنهوض بالقطاع الزراعي والتشبيك والتعاون مع المؤسسات العامة ، ومتابعة خطط العمل ضمن اهداف الحكومة الاستراتيجية

في السياق ذاته تابع فريق العمل والمكون من أ. محمد اللولو مدير عام الشؤون الادارية والمالية وم. شاهر الريفي نائب مدير عام المشاتل الزراعية وأ. عبد ناصر المكاوي اللقاءات مع المديرية العامة للسلامة والمرور ومديرها العام العقيد علي النادي سبل التعاون المشترك تشمل تنظيم وتشجير الطرقات العامة، ووضع آليات عمل مشترك لزراعة الأشجار، والاشتال المناسبة بالطرقات بما يضمن السلامة المرورية للمواطنين، وذلك من خلال لجنة عمل مشتركة بين وزارة الزراعة والمرور والبلديات.

وفي السياق ذاته تم عقد اجتماع مع الادارة العامة للشرطة، والتشديد على أهمية توفير نقطة حراسة من افراد امن شرطة بمقر الوزراة بغزة.

كما اجتمع وفد الوزارة مع أ. صلاح الدريوي رئيس نيابة غزة لبحث سبل التعاون في القضايا الزراعية وفق القانون،وقد أثنى على جهود طواقم الوزارة الادارية والفنية بما يحقق المصلحة العامة وتقديم خدمات افضل الجمهور.