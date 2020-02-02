تربية الوسطى تستقبل وفداً من المجتمع المحلي وأولياء الأمور

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام وفداً من المجتمع المحلي وأولياء الأمور بالنصيرات للاطمئنان على سير المسيرة التعليمية والتأكيد على حماية المدارس من العبث والتخريب وعدد من المواضيع الأخرى، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي وضم الوفد كل من تامر أبو غولة وياسر وافي ومحمود درويش وزياد تمراز ورامي عودة.

بدوره، رحب الحاج بالوفد، مشيداً بالدور المهم الذي يقومون به في الإصلاح وحل النزاعات والإشكالات التي قد تواجه المسيرة التعليمية، وأضاف ان التنسيق والتعاون مستمر بين المديرية وكافة القوى والمؤسسات بما يخدم الطالب ويحافظ على المسيرة التعليمية وحمايتها من العابثين والمخربين.

من جهته ، اكد السدودي أن ردنا على القرار الأمريكي الجائر هو التمسك بالعلم والمعرفة وانتظام العملية التعليمية حتى نخرج جيل متعلم وقوي قادر على الدفاع عن أرضه ووطنه وانتزاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من ناحيته ، أشاد الوفد بانجازات المديرية وما تحققه من نقلة نوعية في المسيرة التعليمية بالمحافظة الوسطى من خلال العديد من المشاريع والبرامج التي تهدف للارتقاء بمستوى الطلبة، وأكد الوفد على رفضه التام لكل محاولات التخريب والفوضى في المسيرة التعليمية وتجريم الاعتداء على المدارس، وضرورة توعية الطلاب وأولياء الأمور بضرورة انتظام العملية التعليمية.