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المستشفى الجزائري يُقدّم 5848 خدمة طبية خلال يناير

02 شباط / فبراير 2020 11:33

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غزة- الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 5848 خدمةً طبيةً خلال شهر يناير الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن قسم العلاج الطبيعي قدم "1093 خدمة وعيادة الاسنان "722" خدمة و"1167" استمارات الأقسام الداخلية وقدم قسم المختبر "1198" خدمة وقسم الاشعة "621" خدمة و قسم البصريات "670" فيما تم تقديم "377" وصفة طبية.

من جانبه، أكد مدير المستشفى الجزائري، العقيد وائل شقفة أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 5 آلاف و 839 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال شهر يناير الماضي.

وأشار إلى أن قسم الأطفال استقبل "403 "حالة، ومبيت أطفال"81" حالة، وعيادات الجراحة "1190" حالة وعيادة النساء والولادة "640" حالة وقسم الاستقبال "1740" وعيادات الباطنة "1566" حالة، وحالات أخرى "709 حالة وتم اجراء "31 " عملية جراحية.

ولفت إلى أن الحالات التي استقبلها المستشفى تنوعت بين "مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.

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