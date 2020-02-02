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التوجيه السياسي بمحافظة غزة تُنظم جولات ولقاءات توعوية

02 شباط / فبراير 2020 11:36

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غزة- الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة عدة جولات ميدانية وطوابير أركان للأجهزة الأمنية والشرطية شملت "الشرطة العسكرية والشرطة البحرية وأمن التشريعي وطابور أركان لضباط وأفراد الشرطة العسكري ودورة المستجدين بوزارة الداخلية والأمن الوطني".

وشارك في الجولات الميدانية كل من المقدم هاني الكحلوت مدير التوجيه السياسي بمحافظة غزة والنقيب محمد حلس، والنقيب محمد الباز والرائد حلمي عبد العال.

وتحدث ضباط الهيئة خلال هذه الجولات عن "صفقة القرن" والتداعيات السياسية على منطقة الشرق الأوسط نتيجة إعلان ترامب ومخاطرها على الشعب الفلسطيني.

وفى سياق منفصل،  عقدت الهيئة  لقاءً توعويًا لسيدات المجتمع المحلي في حي الزيتون بغزة، حول مخاطر المخدرات"، بحضور المختار أبو ناصر دلول والرائد رامي حلس والرائد حسن السويركي، وأ. جميلة دلول.

وتحدث الرائد حلس عن مخاطر المخدرات على المجتمع من الناحية النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية ، وقد تم  خلاله توزيع بروشورات تعرف عن مخاطر المخدرات على الحاضرين

كما ألقى قسم العمل النسائي بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة محاضرة توعوية عن المخدرات للنزيلات في مركز التأهيل والإصلاح، حيث تحدثت فيها أ. منى سمور عن مخاطر المخدرات وأثارها النفسية والاجتماعية على الفرد والمجتمع، كما عقد قسم العمل النسائي في هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة لقاءً توعويًا لأولياء أمور طالبات المؤسسة التركية "حول خطورة المخدرات".

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