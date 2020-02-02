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بلدية رفح: سندرج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفرص التوظيفية

02 شباط / فبراير 2020 11:48

بلدية رفح: سندرج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفرص التوظيفية
بلدية رفح: سندرج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفرص التوظيفية

رفح- الرأي

أكد مدير العلاقات العامة ببلدية رفح م. عبد الله اليعقوبي، أن المجلس البلدي الجديد اعتمد قراراً بإدراج حصة لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفرص التوظيفية وفرص التشغيل المؤقت التي تعلن عنها البلدية حسب الاحتياج الوظيفي.

جاء ذلك، خلال مشاركته بلقاء سياسات حول موائمة مراكز تقديم الخدمة بمحافظة رفح لاستعمال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نظمته جمعية الأصدقاء لذوي الاحتياجات الخاصة بالشراكة مع مركز العائلة بنادي خدمات رفح التابع لمركز العمل التنموي _ معا ضمن مشروع تعزيز مشاركة اللاجئين الفلسطينيين على التأثير في ظروف معيشتهم بمشاركة بلدية رفح وفريق القادة الشباب وعدة مؤسسات مدنية وحقوقية.

وبين اليعقوبي أن البلدية تحرص على موائمة كافة المرافق الخاصة بها لتوافق استخدام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا:" مبنى البلدية موائم لذوي الإعاقة الحركية وجاري العمل لموائمته لذوي الاعاقة السمعية من خلال لوحات إرشادية مخصصة لهم".

وأوضح أنه تم تزويد المركز المجتمعي في بلدية رفح بموظفة مختصة للتعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة السمعية من خلال لغة الإشارة وتسهيل معاملاتهم في البلدية ومتابعتها بشكل كامل.

واستعرض جهود البلدية على صعيد التواصل مع المؤسسات الخدماتية واشتراط موائمة المباني الخاصة بمراكز تقديم الخدمة والمرافق العامة، مردفا:" طالبنا نقابة المهندسين واللجنة الهندسية المشرفة على إنشاء مسجد العودة بضرورة موائمة المسجد وهو ذات الاجراء المتخذ مع كافة المؤسسات الفاعلة والمركزية والمقدمة للخدمات بمدينة رفح".

83779759_2732180880197126_8200398817942568960_o بلدية رفح: سندرج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفرص التوظيفية
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