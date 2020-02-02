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بالشراكة مع فريق طبي أردني

مجمع الشفاء الطبي يختتم بنجاح المرحلة الخامسة من عمليات زراعة الكلى

02 شباط / فبراير 2020 11:50

مجمع الشفاء الطبي يختتم بنجاح المرحلة الخامسة من عمليات زراعة الكلى
مجمع الشفاء الطبي يختتم بنجاح المرحلة الخامسة من عمليات زراعة الكلى

غزة- الرأي

اختتمت الطواقم الطبية بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وبالشراكة مع الوفد الطبي الأردني المشرف على البرنامج الثاني لزراعة الكلى،  المرحلة الخامسة من عمليات زراعة الكلى .

وقال د. غازي اليازجي استشاري ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلي بمجمع الشفاء الطبي، اليوم الأحد، إنه تم وبالتعاون مع الوفد الطبي الاردني برئاسة الدكتور وليد مسعود استشاري زراعة الكلى والأوعية الدموية، اجراء 4عمليات زراعة كلى ناجحة.

وبين د. اليازجي أن النتائج الأولية والقياسات الحيوية للمرضى الذين أجريت لهم العمليات تشير إلى نجاح العمليات.

ولفت  إلى أن أحد عمليات زراعة الكلى التي تم اجراءها كانت حالة معقدة لطفل يبلغ من العمر 14 سنة يعاني من قصور كلوي ويعاني من انسداد في أوردة الأطراف العلوية وأوردة البطن والحوض، حيث كانت زراعة الكلى الحل الوحيد، وتم اجراء العملية بنجاح.

كما أوضح د. اليازجي إلى أنه تم اقرار اجراء العمليات للمرضى بعد اجراء فحوصات تطابق الأنسجة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة وذلك بالتعاون مع جمعية اغاثة أطفال فلسطين.

وتسعى وزارة الصحة وعبر البرنامج الأول لزراعة الكلى والذي يرأسه الدكتور عبد القادر حماد استشاري زراعة الكلى بالشراكة مع الكادر الطبي المحلي برئاسة رئيس قسم الكلية الصناعية الدكتور عبد الله القيشاوي، والبرنامج الثاني برئاسة الدكتور وليد مسعود لإنهاء معاناة مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة.

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