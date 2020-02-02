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تعليم خان يونس يفتتح لقاءً للجنة تحكيم مسابقة “خان يونس للقراءة العربية”

02 شباط / فبراير 2020 12:03

لقاءً للجنة تحكيم مسابقة “خان يونس للقراءة العربية” -صورة من الارشيف
لقاءً للجنة تحكيم مسابقة “خان يونس للقراءة العربية” -صورة من الارشيف

خان يونس- الرأي

افتتح سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية في مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأحد ، لقاءً للجنة تحكيم مسابقة “خان يونس للقراءة العربية” والتي تنفذها مديرية التربية والتعليم بخان يونس بالتعاون مع بلدية خان يونس ومديرية التربية والتعليم بشرق خان يونس ومنطقة خان يونس التعليمية. 
وحضر اللقاء ، إسماعيل الفرا رئيس قسم الأنشطة الطلابية بخان يونس، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة، ود. مروان المصري رئيس قسم الأنشطة المجتمعية بالبلدية، وأ. خالد اللحام مشرف اللغة العربية بخان يونس، وأ. مصطفى صيام مختص تربوي، وأ. ناريمان أبو عليان محاضرة في جامعة الأقصى، وأ. صائب اللقان.
ورحب أبو شتات بالحضور، وأثنى على التعاون والشراكة بين المديرية وبلدية خان يونس، وثمن جهود كل من ساهم في إطلاق هذه المسابقة التي تهدف إلى ربط الطالب بثقافته وعروبته.
ومن ناحيته أعرب د. المصري عن سعادته بالتعاون المثمر مع المؤسسات التعليمية، وخص بالذكر بمديرية التربية والتعليم بخان يونس، منوهاً إلى أن هذه العلاقة أثمرت عن تنفيذ العديد من الأنشطة المتميزة.
وفي كلمته أوضح أ. الفرا أن اللقاء يهدف إلى التوافق على المعايير والأسس التي من خلالها سيتم تقييم المتسابقين.
تجدر الإشارة إلى أن المسابقة تستهدف طلبة المدارس في الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر.

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