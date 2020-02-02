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" محيسن" يبحث مع الاتحاد الفلسطيني للقوة البدنية آلية تطوير اللعبة

02 شباط / فبراير 2020 12:23

" محيسن" يبحث مع الاتحاد الفلسطيني للقوة البدنية آلية تطوير اللعبة

غزة- الرأي

استقبل  أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفداً من الاتحاد الفلسطيني للقوة البدنية وثني الذراعين ترأسه د . كامل اليازجي رئيس الاتحاد، وذلك بمقر الوزارة بمدينة غزة ، بحضور أ . ناظم جابر مدير دائرة الاتحادات بالوزارة .
وبحث الطرفان آخر التطورات الخاصة باللعبة وسبل تطويرها والعمل على نشرها ومحاولة تجاوز العقبات والصعوبات التي تواجه اللعبة في غزة .
واستعرض الوفد خلال الزيارة المشاركة في البطولة العربية في الفترة المقبلة، حيث أكد الوكيل محيسن بأن الوزارة ستعمل على تسهيل سفر البعثة ومخاطبة جهات الاختصاص من أجل ضمان وصولها ومشاركتها في المحفل العربي .
وفي نهاية اللقاء قدم الوفد درعاُ للوكيل محيسن تقديرا لجهوده في خدمة الرياضيين بشكل عام ولعبة القوة البدنية على وجه الخصوص .

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