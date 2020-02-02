"الأوقاف" تفتتح مسجد أبو أيوب الأنصاري بمحافظة رفح

رفح- الرأي

افتتح وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، مسجد أبو أيوب الأنصاري، والذي تم إعادة بنائه بتبرع كريم من فاعل خير، وحضر حفل الافتتاح مدراء الأوقاف وعدد من قيادات وكوادر الدعوة في المنطقة وحشد من المصلين.

وقال الأغا :"إن ما نشهده اليوم من افتتاح هذا المسجد بيت هو صورة يتعلم ويستعلي فيه الإيمان، رجال يتربون فيه على ذكر اسم الله والتسبيح فيه دون أن تلهيهم أي تجارة أو بيع عن ذكر الله".

وأضاف :" لقد شهدنا تلك العنجهية وذاك الاستكبار والاستعلاء والطغيان الفرعوني الأمريكي في التغول على قدسنا وأرضنا وديارنا ووطنا، لذا تعين على كل موحد على هذه الأرض أن يصطف في صف واحد لمواجهة هذا الاستكبار، فالغلبة بإذن الله للأواب"

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أهمية المساجد في إعداد القادة والمجاهدين والذاكرين والموحدين والمؤمنين الثابتين الصادقين الذين يدافعون عن حياض الإسلام وكرامة الأمة العربية والإسلامية، منوهًا الى أن المساجد تسهم في التربية الإيمانية والإعداد والحشد والرباط وتعجيل الخطوات صوب القدس لتحريرها كاملةً.

وهنأ الأغا مدينة رفح والمتبرع الكريم وأسرة المسجد وكل من قام على رعاية وبناء المسجد بافتتاحه، آملاً من الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة.