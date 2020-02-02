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خلال عام 2019

مستشفى غزة الأوروبي يشهد تطوراً في خدمات جراحة القلب

02 شباط / فبراير 2020 12:36

مستشفى غزة الأوروبي يشهد تطوراً في خدمات جراحة القلب
مستشفى غزة الأوروبي يشهد تطوراً في خدمات جراحة القلب

غزة- الرأي

أكد أخصائي جراحة القلب د. ساهر أبو غالي، أن إعادة تشغيل خدمة جراحة القلب في مستشفى غزة الأوروبي خلال العام الماضي 2019 يعدّ من أهم الخدمات الطبية النوعية التي تقدمها وزارة الصحة لصالح مرضى القلب والتي كانت تشكل لهم ولذويهم معاناة كبيرة في ظل ظروف المعابر والحصار والتكلفة العالية.
وأوضح د. أبو غالي، أن الخدمات تشمل استبدال صمامات القلب وزراعة وصلات شريانية تاجية، مشيرا إلى اجراء (3) عمليات يوميا بما يعادل (80_100) حالة في فترة لا تتجاوز أربعة شهور، وهي عمليات تتنوع من بسيطة إلى معقدة، وهي تقدم متكاملة بالتعاون مع قسم القسطرة القلبية، وقسم العناية المركزة.
ولفت  إلى أن العمليات التي يجريها المركز تضاهي العمليات التي تجرى في الدول المجاورة، بنسبة نجاح تفوق 98% من مجمل العمليات التي تم اجراؤها، منوها الى التعاون المشترك مع خدمة جراحة القلب في مجمع الشفاء الطبي.
وأضاف " ان استشاري جراحة القلب المفتوح د. محمد نصار لا يألو جهدا في تدريب القدرات المحلية في مجال جراحة القلب حيث تم اجراء ما يزيد عن (84) عملية ضمن برنامج التدريب خلال العام الماضي".
يذكر أن وزارة الصحة تسعى إلى توطين الخدمات الجراحية في قطاع غزة والمحافظة على استمرارية العمل وتطويره في المستشفيات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.
 

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