أوقاف غزة..إنجازات نوعية في مختلف المجالات

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

في كل عام، تحقق وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة إنجازات عظيمة على صعيد دعم العائلات الفقيرة والمحتاجة، والتخفيف عنها خاصة في ظل الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 13 عاما متواصلا.

وتتنوع إنجازات الوزارة ما بين المساعدات النقدية والعينية، والعديد من المشاريع الاغاثية التي تستدف الالاف من الفقراء بغزة، الى جانب العديد من اللقاءات الوعظية والارشادية التي تستهدف المدارس والمساجد والأماكن العامة، وتخريج المئات من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة للعديد من المشاريع الوعظية الأخرى.

مشاريع اغاثية

وحول طبيعة المشاريع، كشفت الوزارة أنها وزعت مساعدات نقدية وعينية بما قيمته (10,372,431$) خلال العام الماضي 2019م، استفاد منها (413,350) شخصا عبر جملة من المشاريع بلغ عددها (35) مشروعًا إغاثيًا.

أسامة اسليم مدير عام الإدارة العامة للزكاة بالأوقاف، أكد أن من أبرز المشاريع الإغاثية التي نفذتها إدارته ولجانها المنتشرة في كافة محافظات القطاع البالغ عددها (45) لجنةً، مشاريع كفالات الطلبة والأيتام، والأسر الفقيرة، والمعاقين، والعلاج، وبدل الإيجار، وترميم المنازل والمساجد، وتوزيع الطرود الغذائية، والقسائم الشرائية، وسلال الخضار، والرغيف الخيري"

وقال اسليم: " نفذنا مشاريع توزيع الوجبات الغذائية، والإنارة الآمنة، والمشاريع الصغيرة، وتوزيع الملابس وكسوة العيد والشتاء، والحقيبة المدرسية، وأثاث المنازل كالحرامات والفرشات وغيرها".

وإضافة لذلك، نفذت إدارة ولجان الزكاة المختلفة مشاريع توزيع اللحوم الطازجة والمجمدة -حمراء وبيضاء-ولحوم الأضاحي والهدي، وإفطار الصائم والسحور، إضافة إلى مواد النظافة والنايلون.

وأوضح مدير عام الزكاة أن تقديم هذه المساعدات والمشاريع تم بتمويل من العديد من المؤسسات المحلية والخارجية وبجهود الخيريين من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وتواصل وزارة الأوقاف عبر الإدارة العامة للزكاة، جهودها بالتنسيق مع كافة المؤسسات الشريكة لاستمرار دعم ومساندة الأسر الفقيرة والمحتاجين، سيما في ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والحرجة بفعل الحصار الجائر الظالم.

88 ألف لقاء وعظي

وفي الجانب الوعظى والديني، نفذت دائرة الوعظ والإرشاد بالأوقاف أكثر من 88 ألف درس ومحاضرة وعظية ولقاء في أماكن مختلفة خلال عام 2019 المنصرم، إضافة إلى عديد الأنشطة الدعوية المتنوعة.

وقال د. وليد عويضة مدير عام الوعظ والإرشاد بالأوقاف:" إن الوزارة من خلال إدارتي الوعظ والإرشاد والعمل النسائي نفذت 88,153 درسًا ولقاءً ومحاضرةً وعظيةً ودينيةً في المساجد والمؤسسات الحكومية والأهلية التعليمية والصحية والسجون والأماكن العامة كالأسواق والمنتزهات والمقاهي وشاطئ البحر وغيرها".

وأضاف: "كما نظمت الوزارة 145 درسًا منهجيًا، استفاد منها نحو 10 آلاف شخص، وعقدت 322 دورةً علميةً استفاد منها نحو 11 آلاف شخص، إلى جانب عقد 66 مجلسًا علميًا ومدارسة كتب علمية".

وذكر عويضة أن هناك العديد من الأنشطة الوعظية والدعوية المنفذة خلال العام الماضي والتي كان لها أثر، منها عقد 438 ملتقًا دعويًا، و384 جولةً وأسبوعًا دعويًا.

وتابع: "نظمنا أيضًا 12 مؤتمرًا ويومًا علميًا ودراسيًا، وكذلك 55 ورشة عمل، إضافة إلى تنظيم نحو 800 زيارة دعوية ميدانية للمرضى في المستشفيات"، مشيرًا إلى تنظيم 10 وقفات تضامنية و78 مسابقةً و48 حملة دعوية.

450 حافظ

وفيما يتعلق بدور الوزارة في تخريج دورات تحفيظ القرآن، فقد خرجت الوزارة 450 حافظًا وعقدت أكثر من 1700 دورة قرآنية عام 2019.

وشهد العام الماضي 2019م تخريج 438 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم كاملاً، إضافة إلى 4385 طالبًا وطالبةً في مراكزها حفظوا أجزاء من القرآن ما بين 3 إلى 20 جزءًا.

وأوضح مدير عام تحفيظ القرآن الكريم بالأوقاف أ. مازن النجار، أن الوزارة لديها 713 حلقةً لتحفيظ القرآن في المساجد منها 257 حلقةً للذكور، و456 حلقةً للإناث، تضم هذه الحلقات أكثر 7274 طالبًا وطالبةً، بالإضافة إلى 7 حلقات للتربية القرآنية الشاملة.

وذكر النجار أن الأوقاف لديها أيضًا 20 حلقة قرآنية في المدارس والسجون لتحفيظ النزلاء، إضافة إلى 83 مركزًا لديوان الحفاظ لتثبيت القرآن الكريم، يلتحق فيها نحو 800 طالبًا وطالبةً.

وقال: "نفذنا في عام 2019 الماضي 1705 دورة قرآنية استفاد تخرج منها 22539 خريجًا وخريجةً، منها 758 دورةً في أحكام التلاوة والتجويد تمهيدية وتأهيلية وعليا".

وتابع: "ومنها أيضأ 154 دورةً في تأهيل السند والسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، و124 دورةً في الروايات والقراءات القرآنية و156 دورةً في القاعدة النورانية، و510 مقرأة قرآنية، و3 دورات في مجال الأصوات".

ووفق ما ذكره فإن الوزارة عبر الإدارة العامة للتحفيظ والإدارة العامة للعمل النسائي نظمت 67 مسابقة أهمها مسابقة الأقصى المحلية السنوية لحفظ القرآن وتفسيره، منوهًا إلى تنظيم 10 مخيمات قرآنية صيفية – مفتوحة ومغلقة – اشترك فيها 450 طالبةً.

وإلى جانب ذلك، أحيا ديوان القراء المبدعين التابع لوزارة الأوقاف نحو 140 أمسية واحتفالاً دينيًا على مدار العام.

العمل النسائي..جهود متواصلة

وبخصوص دائرة العمل النسائي، فقد كان عام 2019 عاما حافلا بالإنجازات، حيث برغم قلة طاقم العمل في الإدارة العامة للعمل النسائي والبالغ عددهن 538 موظفة ما بين محفظة ومدرسة وواعظة ومدربة موزعات على جميع المحافظات، إلا أنه حقق نجاحات نوعية تستحق الذكر لمختلف المراحل العمرية، فلا يكاد يخلو بيت من برامج الأوقاف خلال العام.

المدير العام لدائرة العمل النسائي كفاح الرملي، بينت أن إدارتها تستهدف عشرات الالاف من النساء والفتيات ضمن البرامج المنفذة في المساجد والمدارس والمؤسسات المتنوعة، وضعت من قبل مختصات وذوات خبرة بعد دراسة احتياجات المجتمع المحلي من أجل تحقيق أهدافها، مؤكدة أن نجاح هذه البرامج بفعل تعاون وتبادل خبرات الموظفين والموظفات على المستوى الإداري والميداني.

أرقام تستحق الذكر

وفي قراءة لتقرير الإدارة العامة للعمل النسائي لعام 2019 فقد سجل أرقاماً تستحق الذكر ففي مجال القرآن الكريم تم تخريج(314) حافظة، وتخريج (40) قارئة سند من مراحل عمرية مختلفة.

أما على جانب المشاريع الوعظية فقد نفذت دائرة الوعظ والإرشاد (21247) درس وعظية مستهدفة مئات المؤسسات الرسمية والأهلية، بالإضافة إلى قسم التدريب الذي خرج في مجال التنمية البشرية ما يقارب (138) دورة تدريبية مستهدفات أكثر من (5240) خريجة.

ونوهت الرملي أن الدوائر والأقسام قدمت فعاليات مدعمة ومساندة للمشاريع والبرامج التشغيلية مثل المسابقات القرآنية، مشتملة خصوصية في الفئة المستهدفة وعدد الأجزاء والمخيمات الصيفية والشتوية، والمقارئ القرآنية في شهر رمضان التي جمعت (8835) مشاركة موزعات على (628) مقرأة معتمدة.

وثمنت الرملي جهود الموظفات اللاتي نفذن مشروع تحفة الأطفال الخاص بأطفال الرياض كسابقة نوعية تسجل لصالح وزارة الأوقاف، بالإضافة لتنفيذ(390) من الملتقيات الجولات الدعوية التي لاقت قبولاً واسعاً في الأوساط المجتمعية، وغيرها من التدريب الذي خرج في مجال التنمية البشرية ما يقارب (138) دورة تدريبية مستهدفات أكثر من (5240) خريجة.

أمال وطموحات

وتطمح الموظفات الاداريات في دائرة العمل النسائي بالأوقاف، بزيادة الإمكانات لإنجاز المشاريع المستقبلية من أبرزها المدرسة القرآنية التربوية، والمسابقات الوعظية، واعتماد الهياكل التنظيمية لتطوير الجانب الإداري والميداني.

كما يطمحن لتحفيز الموظف بهدف الارتقاء والتطوير، ومعالجة عدد من الإشكاليات المتعلقة بالتفاصيل التنفيذية لعدد من البرامج المعدة لديهن.