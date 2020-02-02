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تربية الوسطى تنظم مسابقة الحديث الشريف رسولنا قدوتنا

02 شباط / فبراير 2020 01:03

تربية الوسطى تنظم مسابقة الحديث الشريف رسولنا قدوتنا
تربية الوسطى تنظم مسابقة الحديث الشريف رسولنا قدوتنا

الوسطى- الرأي

 نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى،  مسابقة الحديث الشريف للطلاب والطالبات بعنوان "رسولنا قدوتنا" وذلك تنفيذاً لخطة الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2019/2020م .

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الأنشطة التربوية عبد الجليل غراب ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ومشرفي التربية الإسلامية سوسن بشير وأحمد عبد الغفور ومشرفي النشاط الكشفي محمود الطلاع وسلوى الكرد ومشاركة المدارس الأساسية والعليا والثانوية وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي.

 وفي بداية المسابقة رحب الحاج بالمشاركين في المسابقة، شاكراً دورهم في إنجاح الخطط والأنشطة التربوية المختلفة، مضيفاً بأن مسابقة الحديث الشريف وغيرها من المسابقات التي تنظمها مديرية الوسطى تعمل على تنمية كافة جوانب الشخصية لدى الطلاب العلمية والتعليمية والثقافية والدينية، متمنياً التوفيق لكافة الطلبة المشاركين.

 وأوضح رئيس قسم الأنشطة ان الهدف من المسابقة هو تعزيز حفظ الطلبة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته واستثمار قدرة الطلبة على الحفظ في هذه المرحلة الدراسية.

 وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من معلمي ومعلمات التربية الإسلامية بمدارس مديرية الوسطى.

تربية الوسطى تنظم مسابقة الحديث الشريف رسولنا قدوتنا IMG_8774
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